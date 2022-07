Surprise en NBA: Rudy Gobert quitte le Jazz et part à Minnesota

Le pivot des Utah Jazz Rudy Gobert a été tradé par les Minnesota Timberwolves, rapporte ESPN. Un sacré coup de la part de la franchise de Minneapolis.

Rudy Gobert change de franchise. Après neuf saisons au Utah Jazz, le pivot français est tradé par les Minnesota Timberwolves, annonce ESPN. Afin de rendre le deal possible, la franchise de Minneapolis envoie Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Jarred Vanderbilt, Leandro Bolmaro et de quatre tours de drafts au Jazz. Le Français de 30 ans évoluera notamment avec Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards.

Une paire magique dans la raquette

Avec "KAT", Rudy Gobert va former un duo redoutable dans la raquette. Avec leur grande taille (2,16m pour Gobert, 2,11m pour Towns), les deux joueurs peuvent être parfaitement complémentaires. Le Tricolore, triple meilleur défenseur de l'année en NBA et triple All-Star, règne dans les deux raquettes, tandis que son futur coéquipier est très à l'aise sur les tirs à longue distance.

Avec un cinq où figurent Gobert, Towns, Russell et Edwards, les Minnesota Timberwolves pourront-ils jouer les premiers rôles la saison prochaine dans la Conférence Ouest ? L'an dernier, les Wolves avaient été stoppés par Memphis au premier tour des play-offs (4-2) après avoir terminé 7e à l'issue de la saison régulière.