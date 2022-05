Basket: Rudy Gobert pourrait bien être présent à l'Euro avec les Bleus

Le pivot de l'équipe de France et du Utah Jazz Rudy Gobert a fait part de son envie de disputer la fenêtre internationale à la fin de l'été et l'Euro 2022 (1er au 18 septembre) avec les Bleus, jeudi sur les réseaux sociaux.

C'est avec deux photos de lui vêtu du maillot de l'équipe de France, un drapeau bleu-blanc-rouge et le message "Soon" ("bientôt" en français) publié en story que Rudy Gobert a annoncé sur son compte Instagram son envie de jouer avec l'équipe de France. Toujours pas officiellement décidé sur sa participation à l’Euro 2022 en septembre, la photo du pivot, vice champion olympique à Tokyo, a enflammé les réseaux sociaux jeudi soir.

Fournier et les supporters des Bleus croient de nouveau à un deuxième titre européen

"Septembre ne pourrait jamais venir assez vite!", a réagi la section européenne de la Fédération internationale (Fiba Europe) sur son compte Instagram, impatiente de voir le défenseur sur les parquet allemand à Cologne puis Berlin dans trois mois et demi.

Le coéquipier de l'intérieur du Jazz chez les Bleus, Evan Fournier, a réagi en commentant "LFG" ce qui signifie "Let’s Freaking Go" ("Allez on fonce"). Déjà partant pour aller chercher un deuxième titre de champion d’Europe, l'ailier des Knicks pourrait donc être rejoint par son ami Rudy Gobert. Sa présence changerait évidemment la donne après les forfaits de Nicolas Batum et Nando de Colo.

Vice-champion olympique avec les Bleus l'été dernier à Tokyo, Gobert avait laissé la porte ouverte à une éventuelle participation à l'Euro programmé en Allemagne sur les trois premières semaines de septembre.

Les prochaines semaines s'annoncent chargées pour l'équipe de France avec le championnat d'Europe du 1er au 18 septembre, avec un premier tour à Cologne et une phase finale (à partir des huitièmes de finale) à Berlin, compétition précédée de deux fenêtres de qualification pour le Mondial 2023 fin juin et début juillet (fin de la première phase) et fin août (début de la seconde phase). Une liste sera annoncée la semaine prochaine pour les matchs de juin et de juillet, alors que les joueurs retenus pour la préparation à l'Euro et l'Euro seront connus début juillet.