Yannick Noah et Derrick Rose s’amusent de leur étonnant point commun

En marge du mariage de Joakim Noah, organisé au Brésil, son père Yannick Noah a pris la pose avec Derrick Rose. L’ancien tennisman et la star NBA se sont rendus comptes qu’ils avaient le même tatouage à l’effigie du chanteur Bob Marley.

La famille Noah s’agrandit cet été. Un an après la fin de sa carrière, Joakim Noah s’apprête à se marier avec Lais Ribeiro, un mannequin brésilien de 31 ans, avec qui il est en couple depuis 2018. La cérémonie va se tenir au Brésil, dans le pays natal de sa compagne. Et pour l’occasion, l’ancien basketteur de l’équipe de France, âgé de 37 ans, a convié ses proches. Yannick Noah, son père, est évidemment présent en Amérique du Sud. Tout comme Derrick Rose, le meneur de jeu des Knicks, qui a longtemps été l’un des coéquipiers de Joakim Noah, à Chicago puis à New York.

Et ce rassemblement familial a permis à Yannick Noah de découvrir un détail amusant. Il possède exactement le même tatouage que D-Rose, à l’effigie de l’ancien chanteur jamaïcain Bob Marley (décédé en 1981). L’ex-tennisman français l’arbore sur le bras droit alors que le basketteur américain le porte sur le pied gauche. Les deux stars l’ont révélé avec le sourire en posant côte à côte.

Rose à l’infirmerie, Noah en studio

A 33 ans, Derrick Rose sort d’une saison de NBA frustrante avec les Knicks. Après avoir bien démarré en sortie de banc, le MVP 2011 a été rattrapé par ses problèmes physiques. Opéré de la cheville en décembre dernier, il a passé le début d’année à l’infirmerie. Loin des parquets US.

Yannick Noah, lui, vient de sortir un morceau "Back to Africa", extrait de son prochain album, annoncé pour la rentrée. Le vainqueur de Roland-Garros 1983 est retourné vivre au Cameroun depuis plusieurs années, où il a pris la succession de son père en tant que chef de son ancien village.