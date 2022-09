Cyclisme: le coup de gueule de Bartoli contre la Fédération sur la différence de traitement entre les hommes et les femmes

Sur le plateau des Grandes Gueules du Sport, ce samedi sur RMC, Marion Bartoli s’est emportée au sujet des conditions dans lesquelles l’équipe de France de cyclisme a voyagé en Australie pour les Mondiaux, avec les hommes en classe business et les femmes en éco.

Polémique autour des Bleus avant les championnats du monde de cyclisme. Ce vendredi, Ouest-France apprenait que l’équipe masculine s’était envolée pour l’Australie en classe business, l’équipe féminine se contentant de la classe éco. Pour justifier ce choix, la Fédération française de cyclisme avance une question économique et indique que "les hommes vont défendre leur titre", contrairement aux femmes.

"Les filles, ça ne sert à rien, donc on vous fout en éco"

"C’est honteux, je n’ai pas de mots, réagit Marion Bartoli dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC ce samedi matin. En plus, tu l’expliques: ‘non, ça ne nous pose de problème. Les filles, ça ne sert à rien, donc on vous fout en éco, 20 heures d’avion. Vous mettrez une semaine à en récupérer mais ce n’est pas grave. Vous ne défendez pas de titre, vous n’avez pas de chance de gagner quelque chose’. Par contre les hommes, oui c’est intéressant et important, donc business. C’est honteux, inadmissible, je suis désolée. Aujourd’hui, en 2022, on en arrive à un sexisme pareil ou encore les femmes sont la dernière roue du carrosse et ça ne sert à rien. Je n’ai pas de mots."

Face à ce déplacement onéreux, plusieurs sélections ont annoncé leur retrait de l’épreuve, comme l’Irlande ou la Nouvelle-Zélande, dont la plupart des coureurs performent en Europe. Plusieurs Canadiens ont également renoncé devant la demande de leur fédération de payer eux-mêmes leur billet d’avion. Les premières épreuves des Mondiaux débutent dans la nuit de ce samedi à dimanche, une semaine avant la course en ligne où Julian Alaphilippe défendra son maillot arc-en-ciel.