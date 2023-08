Mondiaux de cyclisme: la Française Julie Bégo sacrée chez les juniors

Treize ans après Pauline Ferrand-Prévot, la Française Julie Bégo (18 ans) est devenue championne du monde juniors de cyclisme sur route en s'imposant après un raid solitaire de plus de 20 km, ce samedi à Glasgow.

Première course en ligne dans les rues écossaises, et première médaille pour le clan tricolore. Treize ans après Pauline Ferrand-Prévot, la Française Julie Bégo est devenue championne du monde juniors de cyclisme sur route en s'imposant après un raid solitaire de plus de 20 km, ce samedi à Glasgow.

>>> Les Mondiaux de cyclisme en direct

Un beau tir groupé des Bleues

Au bout de 70 km sur un circuit urbain, la Chambérienne de 18 ans a devancé de neuf secondes la Britannique Cat Ferguson et la Belge Fleur Moors.

C'est le quatrième titre mondial pour la France dans cette catégorie chez les femmes après Catherine Marsal (1987), Élisabeth Chevanne-Brunel (1993) et Pauline Ferrand-Prévot (2010). Il consacre un gros travail d'équipe des Françaises avec Titia Ryo (6e), Célia Gery (7e) et Elyne Roussel (11e).