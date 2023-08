Mondiaux de cyclisme: la joie de Ferrand-Prévot, qui a "complètement foiré son départ" avant son titre en VTT cross-country

Tout juste vainqueure de son 5e titre mondial en VTT cross-country, samedi dans la forêt de Glentress, en Ecosse, Pauline Ferrand-Prévot est revenue au micro de RMC sur sa gestion de course malgré un départ "complètement foiré".

Un maillot arc-en-ciel de plus dans l'escarcelle de Pauline Ferrand-Prévot. Ce samedi en Ecosse, la Rémoise de 31 ans a une nouvelle fois dompté la concurrence pour accrocher un cinquième sacre mondial en VTT cross-country, un record qu'elle est désormais seule à détenir.

"L'année dernière, avant la course je ne savais pas que j'allais égaliser le record, explique-t-elle au micro de RMC. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais essayer de le battre. C'est bien, je voulais aussi défendre mon titre en short-track, essayer de me remobiliser avec un seul jour de repos (...) il y avait un peu de pression aussi, donc je suis contente d'avoir fini."

"PFP" au sommet dans un an à Paris ?

Pourtant, son début de course était loin d'être idéal. "J'ai complètement foiré mon départ, j'ai loupé ma pédale et je n'arrivais pas à re-clipser. Après, je me suis retrouvée dans le pack, ça frottait, les filles prenaient des risques inutiles. Je ne voulais pas me mettre à terre sinon c'est la fin de la course, donc j'ai essayé de ne pas paniquer, c'est vraiment ce que je me suis dit au départ. J'ai choisi un vélo qui était un kilo plus léger pour faire la différence dans les bosses, où j'ai essayé d'être à fond et d'être un peu plus cool dans les descentes pour récupérer. J'étais un métronome aujourd'hui (...) Après mon départ loupé, je suis remontée, j'ai pris la tête et j'ai pris 15 secondes, puis 20 secondes d'avance. Forcément ça te pousse à aller plus loin dans la souffrance et j'ai pu ne pas m'occuper des autres, uniquement de moi et de ma course."

Ce succès, acquis en gestionnaire par "PFP" et devant l'une de ses compatriotes, Loana Lecomte, deuxième de ces Mondiaux, est de bon augure à moins d'un an des Jeux olympiques de Paris. Il faudra tout de même vaincre une "malédiction" dans 12 mois, puisque Ferrand-Prévot reste sur une 26e place à Londres en 2012, un abandon quatre ans plus tard à Rio, avant de terminer seulement 10e à Tokyo.