Mondiaux de cyclisme: la machine Ferrand-Prévot s'offre un 5e titre en VTT cross-country, l'argent pour Lecomte

A un an des Jeux olympiques de Paris 2024, Pauline Ferrand-Prévot a gagné samedi son cinquième titre mondial en VTT cross-country. La Française de 31 ans a écrasé les débats, devançant de plus d'une minute sa compatriote Loana Lecomte.

Au sommet de son art. La Française Pauline Ferrand-Prévot a été sacrée championne du monde de VTT cross-country en survolant la course samedi dans la forêt de Glentress, en Ecosse, cimentant son statut de favori aux Jeux olympiques de Paris dans un an.



Tenante du titre, la Rémoise de 31 ans devient la première femme de l'histoire à remporter cinq titres mondiaux dans cette discipline olympique. Elle s'est imposée avec 1'14'' d'avance sur une autre Française, Loana Lecomte. Jeudi, "PFP" avait déjà conservé son titre mondial lors du short-track.

C'est la première médaille d'or pour la France dans une épreuve au programme des JO 2024 lors de ces "Super Mondiaux" de Glasgow réunissant 13 disciplines du vélo. En démonstration sur les sept tours de circuit dans les sous-bois de Glentress, au sud d'Edimbourg, elle s'est imposée en solitaire, par un temps gris et humide, loin devant la concurrence.

Il ne manque qu'un titre olympique à PFP

"PFP" est une légende vivante du cyclisme féminin où elle a tout gagné sur tous les terrains, hormis un titre olympique. Elle possède désormais un total de 15 titres de championne du monde, en prenant en comptant toutes les disciplines (route, VTT, cyclo-cross, gravel). Mais, pour l'instant, elle a toujours été maudite aux Jeux olympiques: 26e à Londres en 2012, elle avait abandonné quatre ans plus tard à Rio, avant de terminer seulement 10e à Tokyo.



Habituée à fonctionner en solitaire, elle a opéré un changement majeur cet hiver en devenant la première femme à intégrer l'équipe britannique Ineos aux côtés des stars de la route comme Tom Pidcock, Egan Bernal ou Geraint Thomas. Elle a mis un peu de temps à digérer le changement et n'a pris, après une crevaison, que la 19e place aux Championnats d'Europe en juin, avant de se blesser au genou gauche lors d'une lourde chute dans une manche de Coupe du monde à Val di Sole, en Italie, début juillet.



Mais en Ecosse, elle a évolué une classe au-dessus de tout le monde, y compris de la Néerlandaise Puck Pieterse qui avait presque tout gagné cette saison et qui finit en bronze, à 1'27''.