Mondiaux de VTT: Ferrand-Prévot conserve son titre en short track

La Française Pauline Ferrand-Prévot a conservé son titre mondial en VTT cross-country short track, discipline non-olympique, jeudi en Écosse dans les cadre des "Super Mondiaux" de Glasgow.

C'est une victoire pour se mettre en jambes. Avant son grand objectif ce week-end lors du format olympique du VTT cross-country, Pauline Ferrand-Prévot a conservé son titre en short track, ce jeudi lors des championnats du monde de Glasgow.

La Française n'a laissé aucune chance à la concurrence en s'envolant dès le début du dernier des dix tours.

Ferrand-Prévot a écrasé ses rivales dans le final

La Tricolore s'est imposée devant la Néerlandaise Puck Pieterse et la Britannique Evie Richards et a longuement pu savourer sa victoire, vu son avance. Elle avait déjà ramené l'or dans cette discipline l'an dernier, aux Gets

"C'est toujours spécial de remettre un titre en jeu, a-t-elle reconnu après sa course au micro de RMC Sport. C'était une journée interminable avec le départ à 18h30. J'avais juste hâte de prendre le départ."

"J'ai essayé de voir comment se déroulait la course, a ensuite raconté Pauline Ferrand-Prévot. C'était rapide, je me suis dit si j'attaque maintenant, c'est peut-être me tirer une balle dans le pied. Ce n'était pas facile à négocier. Je voyais les coachs qui s'excitaient un peu, disaient qu'il fallait y aller. Mais je savais que si j'y allais à ce moment-là ça pouvait revenir."

Une belle journée avec trois médailles pour la France

Ferrand-Prévot a donc patienté pour attaquer au meilleur moment. "J'ai joué à la limite mais je savais qu'en haut de la bosse, c'était le plus dur, a expliqué la Française. A tous les tours ça faisait un peu mal, je me suis dit si c'est dur pour moi ça va être dur pour les autres. J'ai décidé d'attaquer dans le plus dur et après négocier la descente. Je suis plutôt satisfaite."

Samedi, lors de l'épreuve reine du VTT cross-country, elle visera un cinquième titre mondial, à un an des Jeux olympiques de Paris. "Je ne me sens pas forcément fatiguée mais je voulais remporter ce titre en m'économisant pour samedi, a indiqué 'PFP' après son premier titre de la semaine. Je pense que tout est au vert."

Pour l'équipe de France, c'est une belle journée de manière générale. Victor Koretzky a décroché l'argent, lui aussi en VTT short track, alors qu'en BMX freestyle flatland, Aude Cassagne a conservé son titre et Matthias Dandois a décroché le bronze.