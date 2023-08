Mondiaux de cyclisme: Pidcock déplore la règle de l'UCI dont il a tiré profit en VTT

Champion du monde de VTT cross-country ce samedi, Tom Pidcock a été impliqué - malgré lui - dans une polémique en raison de son positionnement sur la ligne de départ. Avantagé par l'Union cycliste internationale (UCI), le Britannique assure qu'il n'a rien demandé et que ce choix a été pris pour favoriser Mathieu van der Poel.

Déjà champion olympique et d'Europe en VTT cross-country, Tom Pidcock a ajouté un titre mondial à sa collection ce samedi. Devant un public acquis à sa cause dans la forêt de Grentross, le Britannique a réussi à s'imposer malgré un départ en cinquième ligne. Le placement du coureur de l'équipe Ineos Grenadiers avait pourtant provoqué une polémique avant la course mais aussi après, à l'image du bras d'honneur réalisé par le Français Victor Koretzky qui contestait une décision "dégueulasse" de la part de l'UCI.

"Cette règle n'a pas été faite pour moi, ni demandée par moi ou par mon camp"

En principe, Tom Pidcock aurait dû s'élancer plus loin sur la grille de départ en raison de son classement mondial. Mais l'UCI a ouvert la cinquième ligne à des coureurs classés dans le top 10 mondial d'une autre discipline et poussant jusqu'au top 20 sur la route. Outre Pidcock, Mathieu van der Poel a profité aussi de ce changement de règle de dernière minute, tout comme Peter Sagan qui ne répondait à aucun critère.

Sur ses réseaux sociaux ce dimanche matin, Tom Pidcock s'est défendu: "Je ne voulais pas m'impliquer dans cette histoire de changement de règles avant la course, mais je pense que quelque chose doit être dit. Même si cela a fini par m'avantager (une rangée plus haut), je suis en total désaccord avec cette règle, a fait savoir le nouveau champion du monde. Cette règle n'a pas été faite pour moi, ni demandée par moi ou par mon camp."

Présent sur le Tour de France cet été, Tom Pidcock assure avoir "sacrifié trois semaines de préparation" nécessaires pour la Grande Boucle afin "de prolonger" son printemps et marquer des points nécessaires pour être bien classé lors des Mondiaux. Le 14 mai dernier, Pidcock remportait la première manche de Coupe du monde de la saison à Nove Mesto, là où Mathieu van der Poel n'a participé à aucune course depuis les Jeux olympiques en 2021.

"Ce n'est pas juste"

Malgré ces efforts, Tom Pidcock était au-delà du top 40 mondial en VTT, utile pour être classé dans les cinq premières lignes. "Si une règle comme celle-ci doit être établie, elle doit l'être au début de l'année, a ajouté le Britannique. Je soutiens la position des représentants des coureurs." Vendredi soir, à la veille de la course, de nombreux coureurs avaient signé un communiqué où ils déploraient la décision de l'UCI.

Après la course samedi, Tom Pidcock avait déjà été critique quant à cette règle: "C'est une connerie. Ce n'était pas fait pour moi, n'est-ce pas? Ils m'ont juste ajouté pour faire en sorte que quelqu'un (Mathieu van der Poel, NDLR) ne soit pas devant moi, a assuré Pidcock. C'est assez scandaleux (...) Ce n'est pas juste."

Grâce à son titre mondial, Tom Pidcock est assuré de pouvoir défendre son titre lors des Jeux olympiques à Paris. De son côté, Mathieu van der Poel, qui a abandonné dès le début de la course samedi, se retrouve dans une situation mal embarquée avec les Pays-Bas en raison des quotas.