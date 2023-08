Mondiaux de cyclisme: pourquoi Koretzky, au pied du podium en VTT, a fait un bras d'honneur à l'UCI à l'arrivée

Quatrième des championnats du monde de VTT cross-country ce samedi, Victor Koretzky a effectué un bras d'honneur à l'arrivée. Le Français a critiqué l'Union cycliste internationale (UCI), qu'il accuse d'avoir favorisé le vainqueur Tom Pidcock.

Victor Koretzky est en colère et le Français l'a fait savoir ce samedi. Arrivé à la quatrième position lors des championnats du monde de VTT cross-country, le Français a franchi la ligne en effectuant un bras d'honneur. Contrairement au vainqueur britannique Tom Pidcock, le coureur de 28 ans n'a pas été replacé en cinquième ligne par l'Union cycliste internationale (UCI) au départ. Avant la course, la polémique avait déjà enflé.

Classé en dehors du top 40 mondial dans la discipline cette saison, comme Mathieu van der Poel et Tom Pidcock, Victor Koretzky n'a pas eu de passe-droit contrairement aux deux stars. Le Néerlandais et le Britannique ont eux bénéficié d'une règle changée au dernier moment de la part de l'UCI, qui a ouvert la cinquième ligne - il y a 8 coureurs par ligne - à des coureurs classés dans le top 10 mondial d'une autre discipline et poussant jusqu'au top 20 sur la route.

"C'est dégueulasse"

Peter Sagan, qui ne répondait à aucun critère, a aussi été avancé en cinquième ligne sans que le Slovaque ne comprenne lui-même pourquoi. Au total, ce sont 98 coureurs qui ont pris le départ à Glasgow et à l'image de la Formule 1, une place dans les premières lignes est forcément un avantage par rapport à la meute.

En clair, Thomas Pidcock et Mathieu van der Poel ont évité les bouchons au départ de la course, au contraire de Victor Koretzky. "Vous avez suivi ce qu'il s'est passé ces dernières 24 heures. Ce n'est par fair-play du tout, c'est dégueulasse, a pesté le Français après la course. C'est comme si j'allais sur la route et qu'on me laissait cinq kilomètres d'avance sur le peloton. Pourquoi lui (Pidcock, NDLR) et pas les autres? Forcément, je suis déçu. J'ai montré que j'étais quasiment aussi fort que lui."

Passé sur la route ces dernières saisons, Victor Koretzky a allégé son programme VTT et son classement mondial s'en est ressenti. 54e au classement UCI, le Français s'est malgré tout élancé derrière Tom Pidcock (61e mondial) et Mathieu van der Poel. Champion du monde sur la route, le Néerlandais n'avait plus pris part à une course de VTT depuis deux ans et son abandon lors des Jeux olympiques.

"Je n'en veux pas à Pidcock mais à l'UCI"

"L'effort que je dois produire en début de course, c'est l'effort que je ne suis pas capable de faire dans le final, a expliqué Koretzky. On voit des choses dans le sport qui ne sont pas réglos mais là ça a atteint vraiment un niveau dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Tout le monde comprend le problème, ce n'est pas normal." De son côté, Tom Pidcock a reconnu également que la décision n'était pas "juste".

"La course n'est plus la même. Quand Pidcock passe devant, ça ne roule plus pareil, s'il était parti derrière, ça aurait été différent, a encore justifié celui qui porte les couleurs de la Bora-Hansgrohe sur la route. Il y avait deux lignes qui nous séparaient au départ et les 15 secondes me manquaient pratiquement toute la course. L'UCI a vraiment des questions à se poser. On ne part pas sur la même ligne d'égalité."

Jeudi, Victor Koretzky avait pris la médaille d'argent lors de l'épreuve du short-track, devant Tom Pidcock. L'année prochaine, le Français visera les Jeux olympiques à Paris, où il pourrait à nouveau affronter Tom Pidcock et Mathieu van der Poel. "Je n'en veux pas à Tom mais à l'UCI directement", a assuré celui qui a terminé samedi au pied du podium. Avec une forte concurrence française, Koretzky devrait déjà assurer sa place par rapport aux quotas par pays.