Clasica San Sebastian: Bardet, Madouas, Cosnefroy... La liste des forfaits s'allonge

La Clasica San Sebastian se disputera samedi sans Romain Bardet et Valentin Madouas, qui ont à leur tour déclaré forfait. Jonas Vingegaard, Julian Alaphilippe et Wout van Aert ne prendront pas non plus le départ.

Qui succèdera au palmarès à Neilson Powless ? L’an dernier, l’Américain avait bravé la pluie et le froid pour remporter au sprint la Clasica San Sebastian, la principale course d'un jour en Espagne.

Le coureur de la formation EF Education-EasyPost, passé tout près d’endosser le maillot jaune sur le dernier Tour de France, sera un des principaux favoris samedi. Il faudra aussi se méfier d'un certain Tadej Pogacar, qui a le profil parfait pour maîtriser le petit mur de Murgil Tontorra (2 km à 10 %) situé à huit kilomètres de l'arrivée. Mais l’état de forme du Slovène, une semaine seulement après la fin de la Grande Boucle, peut poser question. Certains ont préféré ne pas s’aligner.

Gaudu sera bien là

Jonas Vingegaard, nouveau héros du Danemark, ne sera pas là. Pas plus que Wout van Aert, fragilisé par un rhume et qui a surtout besoin de repos. Côté français, les forfaits s’accumulent. Vainqueur en 2018, Julian Alaphilippe est contraint de renoncer cette année en raison d’un test positif au coronavirus. Chez AG2R Citroën, Benoît Cosnefroy, victime d'une tendinite au genou droit, manquera à l’appel.

Ce vendredi, la Team DSM a de son côté annoncé l’absence de Romain Bardet, visiblement malade. Septième du Tour de France, l’Auvergnat aurait pu briller sur la classique basque. Le parcours, le long de la célèbre plage de la Concha, pouvait aussi correspondre à Valentin Madouas. Mais le coureur de la Groupama-FDJ a été testé positif au Covid-19, selon L’Equipe. David Gaudu, très en vue sur le Tour (4e du général), sera en revanche bien présent.

Dans la liste des hommes à suivre, citons également le Belge Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), qui avait accroché cette Clasica San Sebastian en 2019 à seulement 19 ans, le Néerlandais Bauke Mollema (Trek-Segafredo), le vétéran espagnol Alejandro Valverde (Movistar) et le Britannique Simon Yates (BikeExchange).