Critérium du Dauphiné: Alaphilippe se sent "frais" et veut "prendre du plaisir"

Julian Alaphilippe prendra ce dimanche le départ du Criterium du Dauphiné. Par le passé, il s'y est souvent montré à son avantage et espère cette année pouvoir en faire de même. Et pourquoi pas remporter une étape, à un mois du départ du Tour de France, dont il a récemment reconnu les premières étapes espagnoles.

Dans quel état d'esprit êtes vous après un mois et demi sans courir ?

Content d'être là au départ du Dauphiné. Gagner une étape serait super, à voir en fonction de la forme. On aura pas mal d'opportunités pendant la semaine. Et pour le classement général on verra au fur et à mesure de la semaine. Je veux prendre du plaisir. Ca fait longtemps.

Comment ça a été après Liège Bastogne Liège ?

J'ai pris du repos pour récupérer après la première partie de saison. J'ai profité un peu chez moi, et après je suis allé en Sierra Nevada pour un stage d'entraînement. Juste après ça, je suis allé avec Remi Cavagna reconnaître les étapes basques du Tour de France

Dans quelle condition physique êtes-vous ?

Beaucoup de coureurs sortent de préparation. J'ai chuté au Tour des Flandres, Liège Bastogne Liège n'a pas été à la hauteur mais depuis j'ai bien travaillé, j'ai fait des reconnaissances d'étapes du Tour, j'en ferai après le Dauphiné aussi, je me sens frais, j'ai envie de courir, donc je suis content.

L'ambiance Covid, quelle est votre position, après tous ces abandons sur le Giro et notamment celui de votre coéquipier Remco Evenepoel ?

Il faut rester prudent et vigilant. Moi je fais très attention, je mets le masque dans l'avion, faut faire attention, se laver les mains tout le temps. Tout le monde à son lot de malchance mais j'ai envie d'être sur le Tour, et faut rester dans la bulle. Dans le vélo, c'est vrai qu'on est l'un des seuls sports qui teste à ce point là. Ça gâche un peu la fête, mais c'est comme ça.

Entre le Dauphiné et le Tour, c'est une période décisive qui s'ouvre pour vous ?

C'est une période importante en tout cas dans la saison et ça me donne beaucoup de motivation. Quand on regarde les derniers mois, j'espère ne plus revivre des ralentissements liées à des chutes ou à des maladies. Mais j'en ai marre de parler de ça. C'est une période importante, et il faut être frais. J'ai tout fait pour.