"J'ai mon opinion mais je la garde pour moi": impatient de recourir, Gaudu évoque le cas Pinot pour le Tour de France

Face à Vingegaard Mas, Landa ou O'Connor notamment, David Gaudu aborde avec prudence mais intérêt le Criterium du Dauphiné qui débute dimanche à Chambon-sur-Lac en Auvergne. Le Français y avait remporté une étape l'an passé. Il aimerait récidiver cette année et au passage faire partie des tous meilleurs au classement général.

David Gaudu, comment vous sentez-vous avant ce Dauphiné et à 29 jours du Tour de France désormais?

Après les Ardennaises je me suis reposé, j'ai coupé 15 jours, après je suis parti une quinzaine de jours en altitude en stage à Tenerife, on a passé un très bon stage avec beaucoup d'entraînements et d'heures de vélo, on a bien retravaillé là-haut. Depuis une semaine que je suis revenu, ça a été plutôt de la récupération et on compte sur les premières étapes du Dauphiné pour remettre en route. Mais après un mois et demi sans courir, j'ai hâte de remettre un dossard.

Vous avez souffert d'allergies pendant les Ardennaises, en savez-vous un peu plus sur le diagnostic?

J'ai eu quelques allergies, qui remontent à l'enfance, elles sont revenues cette année, un peu comme ça. Heureusement que ce n'est pas tombé pendant le Tour. Avec l'équipe on a fait le nécessaire pour ne plus être embêté.

Quelles seront vos ambitions cette année sur ce Criterium du Dauphiné?

On y vient pour jouer le général, à quatre semaines du Tour de France. Je vais voir quelles sont mes sensations sur les étapes de montagne, on a quelques étapes qui vont être bien punchy dans le final, il faudra répondre présent. C'est un bon test avant le Tour, notamment pour voir le niveau par rapport à Vingegaard. Mais il y a beaucoup de coureurs, Landa, Mas, Yates… Il faudra voir comment s'approcher voire monter sur le podium. Le Dauphiné c'est une course qui me tient à cœur.

Votre podium sur Paris-Nice en mars, acquis avec la manière et au contact des tous meilleurs, ça a changé quelque chose dans votre approche des courses de manière générale?

Oui, ça apporte de la confiance, ça a montré qu'à ce moment de la saison, j'étais capable d'être avec les tous meilleurs. Je suis peut-être un peu en dessous de Pogacar et Vingegaard, mais ça montre de belles choses malgré tout.

Si l'on se projette sur le Tour de France, Thibaut Pinot a dit vouloir prendre le départ. Ce serait un soutien de poids s'il était présent à vos côtés?

Moi j'ai mon opinion, mais je la garde pour moi. Derrière c'est Marc Madiot qui fait l'équipe avec la direction sportive. J'ai mon opinion mais je la garderai pour moi.