Jumbo se retire du cyclisme et arrête ses partenariats en F1

La chaîne de supermarchés néerlandais Jumbo a annoncé la fin prochaine de ses engagements dans le sponsoring sportif. Elle accompagnait jusqu'ici le pilote de Formule 1 Max Verstappen, l'équipe cycliste Jumbo-Visma ainsi qu'une équipe de patinage de vitesse.

C'est un grand changement qui se prépare dans les coulisses du sport néerlandais. La chaîne de supermarchés Jumbo va arrêter tous ses engagements de sponsoring dans le sport d'ici fin 2024. Cela concerne le double champion du monde de Formule 1 Max Verstappen et le GP de Zandvoort, dès cette année, et les équipes de cyclisme et de patinage de vitesse Jumbo-Visma ensuite.

Au cas où un sponsor se manifesterait pour remplacer Jumbo auprès de ces deux équipes, avec qui le contrat court jusque fin 2024, la marque souhaiterait même s'éclipser plus tôt que prévu. Sinon, elle tiendra ses engagements jusqu'au bout. La décision émane de Ton van Veen, nouveau PDG de la chaîne de supermarchés et successeur de Frits van Eerd, accusé d'escroquerie.

Deux titres en F1 et un Tour de France

"Nous investissons chaque année plus de 20 millions d'euros dans le sponsoring sportif, a expliqué Von Veen auprès du média néerlandais AD. Mais je ne peux dépenser chaque euro qu'une seule fois. Ce que je donne à Max (Verstappen), je ne peux pas le donner aux clients, ni l'investir dans le développement durable ou la santé."

Jumbo accompagnait Verstappen depuis dix ans et sponsorisait les équipes cycliste et de patinage de vitesse depuis 2015. La marque a ainsi connu deux titres mondiaux en Formule 1 et une victoire finale dans le Tour de France grâce à Jonas Vingegaard. "Cela nous a apporté beaucoup de notoriété, mais désormais nous avons tout gagné", a résumé Ton van Veen. Jumbo est venu, a vu et a vaincu.