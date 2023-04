Cyclisme: Alaphilippe forfait pour l'Amstel Gold Race

Touché à un genou lors du Tour des Flandres, Julian Alaphilippe ne disputera ni la Flèche brabançonne mercredi, ni l'Amstel Gold Race dimanche annonce son équipe Soudal-Quick Step ce mardi.

Julian Alaphilippe, qui souffre de douleurs à un genou depuis une chute lors du Tour des Flandres, le 2 avril, ne disputera ni la Flèche brabançonne mercredi, ni l'Amstel Gold Race dimanche, a-t-on appris mardi auprès de son équipe.

"Quelqu'un joue les vaudous"

Le coureur français "sera absent jusqu'à l'Amstel", avait expliqué le manager de l'équipe Soudal-Quick Step, Patrick Lefevere, à l'arrivée de Paris-Roubaix dimanche. "Il s'est blessé au genou en tombant lors du Ronde (le Tour des Flandres dont il a pris la 51e place, NDLR) et depuis, c'est un peu la misère pour lui."

La formation belge espère récupérer le double champion du monde pour la Flèche wallonne dans une semaine, une course qu'il a dominée à trois reprises (2018, 2019 et 2021). "On dirait que quelqu'un joue les vaudous avec nous en ce moment", s'est lamenté Lefevere mardi dans les colonnes du quotidien Het Laatste Nieuws.

Une spirale négative

La Flèche brabançonne, qu'Alaphilippe a remportée en 2020, sert chaque année de transition entre les courses flamandes et les classiques ardennaises. Après une saison 2022 quasi blanche (deux succès seulement), le puncheur de 30 ans tarde à enrayer la spirale négative dans laquelle il est entraîné.

En ce début de saison, hormis sa victoire dans l'Ardèche Classic fin février, il n'a jamais été en mesure de jouer un rôle en vue sur les courses qui lui tenaient à coeur, les Strade bianche (43e), Milan-Sanremo (11e) et le Tour des Flandres (51e).