Cyclisme: Austin Killips, première athlète transgenre à remporter une course à étapes... avant le Tour de France et les JO?

L’Américaine Austin Killips est devenue la première cycliste transgenre à remporter une course à étape lundi sur le Tour du Gila, organisé aux Etats-Unis. Elle pourrait prochainement participer au Tour de France et aux JO 2024, malgré la fronde de plusieurs coureuses qui s'estiment lésées.

Austin Killips est entrée dans l’histoire du sport mondial, lundi. L’Américaine de 27 ans est devenue la première athlète transgenre à remporter une course cycliste à étapes en triomphant sur le Tour du Gila, organisé pendant cinq jours sur les routes du Nouveau-Mexique (Etats-Unis). Elle a agrémenté son succès d’une victoire lors de la dernière étape et du maillot de la meilleure grimpeuse.

"Merci à mes coéquipières qui ont roulé de manière désintéressée à la poursuite de ce résultat"

L’athlète a partagé sa joie dans un long message sur Instagram saluant les efforts de ses partenaires et l’acceptation du peloton face à la vague de critiques dont elle assure avoir faire face lors de la course. "Cette victoire a été possible grâce à la communauté et aux relations que j'ai eu la chance de créer au fil des ans grâce au vélo, a-t-elle écrit. (…) Merci l’Amyd foundation (qui promeut l’équité pour les femmes dans le cyclisme, ndlr) pour m'avoir soutenue à tout moment et pour avoir partagé une vision du sport en tant qu'outil d'élévation et d'autonomisation. Merci à mes coéquipières qui ont roulé de manière désintéressée à la poursuite de ce résultat et ont repoussé leurs limites."

"Après une semaine de bêtises sur Internet, je suis particulièrement reconnaissante à tous celles du peloton et du sport qui continuent d'affirmer que Twitter n'est pas la vraie vie, a-t-elle poursuivi. J'aime mes pairs et mes concurrents et je suis reconnaissante pour chaque occasion que j'ai d'apprendre et de grandir en tant que personne et athlète sur le parcours ensemble."

L'Union cycliste internationale (UCI) est l'une des rares fédérations à autoriser les coureurs à participer aux compétitions de son calendrier à condition que les femmes transgenres démontrent un taux de testostérone inférieur à 2,5nmol/L, à maintenir tout au long de la période de compétition.

Le succès de Kilips, originaire de Chicago et qui a commencé le vélo en compétition en 2019, suscite tout de même de nombreuses interrogations. Inga Thompson, qui a participé à trois JO avec les Etats-Unis et qui a été quintuple championne nationale de course sur route, a comparé la victoire de Kilips à celle de Lia Thomas, nageuse transgenre championne universitaire sur 200 yards libres alors qu’elle n’affichait que le 554e temps sur la distance quand elle était un homme.

"Austin est l'équivalent cycliste de Lia Thomas, a-t-elle déclaré au Telegraph. Cela met vraiment en évidence les problèmes qui affectent les femmes dans le cyclisme. Nous avons plus de 50 femmes transgenres dans le sport. Et ce qui se passe en arrière-plan, c'est que les femmes s'éloignent tranquillement. Elles pensent: ‘Pourquoi s’embêter, si ce n’est pas juste?’"

Une cycliste de 24 ans a mis un terme à sa carrière après avoir été devancée par Kilips

En mars dernier, l'ancienne championne de cyclo-cross Hannah Arensman avait annoncé mettre un terme à sa carrière à seulement 24 ans après avoir été devancée par Killips, l’éjectant du podium, lors des finales nationales en décembre 2022. Elle dénonçait une manque d’équité et accusait Kilips de l’avoir poussé à plusieurs reprises pendant la course. "J'ai décidé de mettre fin à ma carrière cycliste, avait-elle déclaré. Ma sœur et ma famille ont pleuré en voyant un homme finir devant moi, après avoir été témoins de plusieurs interactions physiques avec lui pendant la course. Je me sens mal pour les jeunes filles qui apprennent à concourir, qui n'ont plus une chance équitable d'être les nouvelles détentrices de records et championnes de cyclisme parce que les hommes veulent concourir dans notre division."

Austin Killips pourrait faire encore parler d’elle dans les mois à venir puisqu’elle pourrait prendre le départ du prochain Tour de France féminin. Elle postule également pour une place dans l’équipe américaine olympique pour les prochains JO à Paris en 2024. La grogne monte dans le peloton. Selon le Telegraph, Marion Clignet, ancienne cycliste française, a présenté l’année dernière à l'UCI une enquête montrant que 92% des coureuses n'étaient pas d'accord pour que les athlètes transgenres fassent partie du peloton féminin.