Cyclisme: pour son premier grand tour, Kévin Vauquelin préfère la Vuelta au Tour de France

Le jeune et prometteur coureur d’Arkéa-Samsic (21 ans), Kévin Vauquelin, a choisi avec son équipe de privilégier le Tour d’Espagne au Tour de France. Il ne souhaite pas se mettre trop de pression et pourrait être sur la Grande Boucle en 2024.

Pour son premier grand tour, il a choisi l’Espagne. Ce lundi, Kévin Vauquelin a officialisé qu'il participera à la Vuelta (23 août-17 septembre 2023) pour sa première course de trois semaines, de l’autre côté des Pyrénées. Victorieux à trois reprises en ce début de saison, le champion en devenir de l'équipe Arkéa-Samsic se sait attendu.

"Si je vais sur le Tour de France, sans les performances escomptées, je veux vite être déçu"

"Cette décision a été prise avec l’équipe et murement réfléchie. J’avais fait une préparation l’an dernier plutôt axée sur la Vuelta avec des stages en altitude et je me sentais plus de faire Vuelta que le Tour", a déclaré Kevin Vauquelin dans un point presse pour justifier son choix.

Le principal argument avancé par le coureur de 21 ans est l’attente autour de lui. "Le Tour de France est une grosse charge mentale, il y a de la pression, surtout en tant que Français dans une équipe française. Je me mets la pression et si je vais sur le Tour sans les performances escomptées, je peux vite être déçu. Je regarde le Tour à la télévision depuis tout petit. C’est une décision compliquée mais je n’avais pas envie de le faire tout de suite et ne pas être prêt. La Vuelta est souvent le premier Tour pour les jeunes. Il ne faut pas griller les étapes."

"Très content de mon début de saison"

Pourtant, le Français en a grillé quelques-unes cette saison, en gagnant dès le début de sa seconde année professionnelle. Il a notamment remporté le Tour des Alpes-Maritimes et du Var ainsi que le Tour du Jura et signé une 4e place sur l’Etoile de Bessèges. "Je suis content, voire très content de mon début de saison. J’ai réalisé des performances au-delà de mes espérances, avec beaucoup d’apprentissage, notamment dans les défaites avec des chutes. J’ai réussi à passer un cap physique et psychologique avec l’équipe. J’arrive à être le coureur que je voulais plus tôt que prévu. Je suis un peu en avance sur mon plan de carrière."

Le coureur d’Arkéa-Samsic, à l’aise en contre-la-montre, va découvrir le Tour de Romandie à partir de ce mardi avec l’objectif de faire un bon classement général. Même chose sur le Tour d’Espagne à l’automne? "On ne sait pas encore ce que je donne sur des arrivées à plus de 2000 mètres d’altitude après de longs cols, comment j’encaisse trois semaines de course, tempère Vauquelin. Je vais prendre les étapes au jour le jour et voir si je vais espérer un classement général, des victoires d’étapes... Plutôt que de mettre un objectif de résultat."