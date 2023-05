Cyclisme: Pinot a snobé Macron pour une partie de pêche en 2016

Dans une interview à Vélo Magazine, Thibaut Pinot révèle avoir snobé une invitation d’Emmanuel Macron, alors ministre de l’Economie, en 2016 pour une partie de pêche avec ses amis.

Engagé dans sa dernière année de cycliste professionnel, Thibaut Pinot (32 ans) fait remonter les souvenirs de sa carrière atypique. Dans une interview publiée dans le dernier numéro de Vélo Magazine, le coureur de la formation Groupama-FDJ explique avoir refusé une invitation d’Emmanuel Macron, alors ministre de l’Economie, en 2016. Le futur président de la République avait convié à Bercy plusieurs représentants de la nouvelle génération du cyclisme français autour d’un déjeuner informel avec le ministre des Sports d’alors Patrick Kanner, le secrétaire d’état chargé des sports Thierry Braillard, et le patron du Tour de France Christian Prudhomme.

"Personne n’a le droit de me priver d’un barbecue et d’une partie de pêche avec les copains"

Pinot faisait partie du panel du cyclistes convoqués avec Romain Bardet, Warren Barguil, Nacer Bouhanni, Arnaud Démare et Alexis Vuillermoz. Seuls les cinq derniers s’y étaient rendus, Pinot ayant une autre priorité, comme il le révèle sept ans plus tard.

"J’ai pété un plomb parce que Marc (Madiot, manager de la formation Groupama-FDJ, ndlr) voulait m’envoyer chez Macron, se remémore-t-il. Tu t’en souviens? Les coureurs à l’Elysée (à Bercy en fait)? Je venais de faire deuxième du Tour de Romandie derrière Quintana, j’avais cinq jours de repos et Marc voulait que je prenne le premier train pour Paris. Moi, j’avais prévu une partie de pêche avec les copains, et au téléphone, on s’est vraiment frités! Ce jour-là, je sais que je suis allé trop loin dans mes paroles. Mais personne n’a le droit de me priver d’un barbecue et d’une partie de pêche avec les copains, c’est sacré!"

Pinot a toujours assumé préférer la simplicité de sa campagne dans le Doubs plutôt que les honneurs des projecteurs et des gros titres. C’est d’ailleurs l’une des raisons de sa relation délicate avec le Tour de France qu’il semblait en mesure de gagner en 2019 avant d’abandonner lors de la 19e étape.

En janvier dernier, le triple vainqueur d’étape sur la Grande Boucle a annoncé qu’il prendrait sa retraite à l’issue de la saison. "Quand je courrai, on saura que c'est la dernière fois avant que j'aille m'enterrer dans mon trou", avait-il lancé dans L’Equipe. Pinot, qui veut finir en beauté, sera au départ du Tour d’Italie samedi à Fossacesia avec l’ambition de remporter une étape, cinq ans après sa dernière participation au Giro.