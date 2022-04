Cyclisme: Battistella donne de ses nouvelles après son inquiétante perte de conscience sur l’Amstel Gold Race

Samuele Battistella (Astana) a révélé être resté inconscient pendant vingt minutes après sa chute sur l’Amstel Gold Race remportée ce dimanche par Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadier).

A 75 km de l’arrivée de l'Amstel Gold Race dimanche, bien avant le duel entre Michel Kwiatkowski et Benoît Cosnefroy, une chute est venue désorganiser le peloton mené par les Alpecin-Fenix. Si dans cet incident le Français Anthony Turgis a perdu toute chance de victoire, l’état de l’Italien Samuele Battistella semblait plus préoccupant.

Allongé sur le rond-point, le champion du monde espoir 2019 a été rapidement pris en charge par l’équipe médicale de la course. Le coureur d'Astana Qazaqstan Team a donné de ses nouvelles ce lundi : "J'ai perdu la mémoire sur ce qui s'est passé hier durant l'Amstel Gold Race, explique-t-il. Je suis tombé si fort au sol que j'ai perdu connaissance durant vingt minutes, ou même plus." Avant de rassurer sur son état : "Heureusement, le personnel médical de l'hôpital a dit que tout allait bien. J’ai besoin de repos et de rester vigilant.”

Un événement qui en rappelle d'autres

Si Battistella s'en est finalement bien tiré, cet incident rappelle celui de Milan Vader (Jumbo-Visma) lors du dernier Tour du Pays basque. Le coureur néerlandais est toujours dans le coma après des blessures à la carotide et aux vertèbres provoquées par une chute.

Plus récemment, et sur un sujet différent, le sprinteur français Hugo Hofstetter a interpellé l’UCI sur la nécessité de protéger les coureurs contre les freins à disques, ces derniers lui ayant occasionné 35 points de sutures à l’oreille lors du Circuit de la Sarthe après une chute.