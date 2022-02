Cyclisme: Bernal a quitté l'hôpital après ses multiples opérations

Victime d'une lourde chute à l'entraînement en Colombie, Egan Bernal a quitté la clinique La Sabana ce dimanche pour commencer sa rééducation.

Bonne nouvelle pour Egan Bernal. Transporté à l'hôpital le 24 janvier dernier après avoir percuté l'arrière d'un bus à pleine vitesse à l'entraînement, le Colombien a quitté la clinique La Cabana ce dimanche. "Egan va désormais retourner chez lui pour débuter sa longue rééducation. Nous l'encouragerons dans chaque étape", a expliqué Ineos dans un communiqué.

De multiples fractures

Le vainqueur du Tour de France 2019 a dû subir plusieurs opérations chirurgicales. Ces derniers jours, il avait donné des nouvelles sur Instagram. "Presque 20 os cassés, 11 côtes. Fémur. Rotule. T5-T6 (vertèbres). L'odontoïde (cervicales), Un métacarpien. Un pouce. J'ai perdu une dent. Une perforation des deux poumons. J'ai failli me tuer mais vous savez quoi? Je suis reconnaissant envers Dieu de m'avoir mis face à cette épreuve, a confié l'homme de 25 ans à ses fans. C'est la course la plus dure, mais j'ai eu un groupe de gens formidables autour de moi. J'ai subi la dernière opération importante hier et il semble que tout s'est bien passé. Donc maintenant, je vais récupérer et en faire une autre... Je suis de retour."

Si l'indisponibilité d'Egan Bernal n'a pas été communiquée, celle-ci s'annonce longue dans tous les cas, le privant sans doute du prochain Tour de France, initialement son grand objectif de la saison. Ineos, qui n'a plus gagné la Grande Boucle depuis 2019, avec Bernal, devra de son côté se réorganiser pour la plus grande course de la saison. Début janvier, la formation britannique avait prolongé Egan Bernal jusqu'en 2026.