Cyclisme: Bernal de retour sur la route deux mois après son accident

Victime de multiples fractures après avoir percuté un bus lors d'un entraînement, Egal Bernal a refait du vélo sur la route, deux mois après son accident.

Le champion cycliste Egan Bernal a refait du vélo sur la route chez lui en Colombie, dimanche, deux mois après l'accident qui a failli lui coûter la vie. L'unique Sud-Américain à avoir remporté le Tour de France (en 2019) a publié des photos sur Instagram le montrant en train de rouler aux côtés de deux personnes, avec la tenue de son équipe britannique Ineos. "Le jour le plus heureux de ma vie. Après deux mois et vingt os cassés, me revoilà et j'en veux encore plus !", écrit le champion de 25 ans, également vainqueur du Giro 2021.

De multiples opérations de la colonne vertébrale

Pour l'heure, ni lui ni son équipe n'ont communiqué sur une possible date de retour en compétition. Le 12 mars, il avait publié une photo le montrant sur un vélo, mais en appartement. En février dernier, il confiait vouloir revenir à son meilleur niveau pour le Tour de France, qui débute le 1er juillet prochain. "Je ne sais pas si je vais être au niveau nécessaire pour gagner à nouveau un Tour de France parce que c'est difficile d'être complètement bien (...) mais je veux afficher la meilleure version d'Egan Bernal", a affirmé le Colombien, qui a prolongé son contrat avec Ineos jusqu'en 2026, au magasine Semana.



Bernal avait percuté l'arrière d'un bus arrêté sur une route en Colombie le 24 janvier. Victime de multiples fractures, il avait subi cinq opérations de la colonne vertébrale, de la jambe droite et de la main droite. Il a ensuite déclaré avoir eu "95% de chances de devenir paraplégique" après "avoir failli perdre la vie".