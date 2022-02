Cyclisme: Egan Bernal raconte le calvaire de son grave accident

Victime d'un grave accident lors de l'entraînement, Egal Bernal espère revenir à son meilleur niveau pour le Tour de France, qui débute le 1er juillet prochain.

Le cycliste colombien Egan Bernal a annoncé sa détermination à montrer sa "meilleure version" au Tour de France 2022 alors qu'il se remet d'un grave accident dont il a été victime en Colombie, dans une interview accordée ce samedi au magazine Semana.



"Je ne sais pas si je vais être au niveau nécessaire pour gagner à nouveau un Tour de France parce que c'est difficile d'être complètement bien (...) mais je veux afficher la meilleure version d'Egan Bernal", a affirmé le Colombien qui a prolongé son contrat avec Ineos jusqu'en 2026. Les responsables de l'équipe britannique n'ont pas officialisé l'estimation du temps de rétablissement de l'unique Sud-Américain à avoir remporté le Tour de France (en 2019), qui a annoncé vouloir porter le maillot jaune du Tour de France cette année.

"J'ai perdu deux litres et demi de sang"

Bernal a donné quelques détails de son accident. "Je me souviens que j'allais à 58km/h, que le vent était favorable, et que j'ai commencé à accélérer. J'ai vu 62km/h au compteur quand j'ai percuté le bus. A terre, je ne pouvais plus respirer. J'étais sur le point de m'évanouir quand j'ai réussi à reprendre de l'air. Le fémur était cassé, il semblait vouloir sortir de ma peau. Après avoir retiré le pied de mon vélo, le médecin a stabilisé la fracture sur place. Ils ont attrapé mon pied et l'ont tiré. Je les suppliais d'arrêter mais ce qu'ils ont fait m'a aidé à ne pas perdre plus de sang. Au total, j'en ai quand même perdu deux litres et demi de sang", a précisé le Colombien.

Avant de poursuivre: "Je veux revenir à mon meilleur niveau. J'ai la foi, je ne sais pas pourquoi mais je pense que ça va être rapide. Je ne sais pas si cela va durer un an, dix ans, six mois ou trois mois", a-t-il conclu.

Bernal est sorti de la clinique le 7 février, alors qu'il avait percuté l'arrière d'un bus arrêté sur la route le 24 janvier. Si aucune date n’est pas encore prévue pour son retour à la compétition, le grimpeur de 25 ans, vainqueur du Tour de France en 2019 et du dernier Giro, s'est filmé jeudi sur ses réseaux sociaux en train de s'entraîner sur un home trainer.