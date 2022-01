Cyclisme: Bernal opéré de la colonne vertébrale après sa chute

Egan Bernal (25 ans) a été opéré avec succès à la colonne vertébrale après sa violente chute dont il a été victime à l’entraînement, lundi. Le cycliste colombien garde son intégrité neurologique intacte.

Egan Bernal (25 ans) a subi une première intervention chirurgicale avec succès, lundi quelques heures après sa violente chute à l’entraînement. Le coureur colombien, vainqueur du Tour de France 2019, aurait percuté un bus à l’arrière. La clinique universitaire de la Sabana, située dans le nord de Bogota, a publié un communiqué pour donner des nouvelles rassurantes du coureur, touché sur plusieurs vertèbres de la colonne vertébrale.

"L'intégrité neurologique" intacte

"La clinique universitaire de la Sabana se permet de communiquer à l’opinion publique que l’intervention de neurochirurgie réalisée sur Egan Bernal a été réalisée avec succès, indique le texte. Le groupe neurochirurgie a réalisé une réduction d'une fracture luxée du niveau T5 à T6 (vertèbres situées en haut de colonne, ndlr) avec hernie discale traumatique. Sous surveillance peropératoire constante des potentiels évoqués, l'instrumentation a été réalisée de T3 à T8, gardant intacte l'intégrité neurologique et préservant la fonctionnalité des segments concernés."

Le champion va désormais faire l’objet d’une attention étroite. "Nous attendons son évolution progressive dans les prochaines 72 heures dans le service des soins intensifs et qu'il réponde à la prise en charge qui a été mise en place pour ce traumatisme à haute énergie, poursuit le texte. De plus, nous commençons immédiatement le processus de rééducation pour obtenir les meilleurs résultats possibles avec notre patient. Selon de nouvelles découvertes ou des changements dans votre situation, nous vous informerons. Nous nous joignons à sa famille et à l'inquiétude de tout le peuple colombien."

Polytraumatisé

Un premier bilan évoquait, lundi, un polytraumatisme: traumatisme cervical et thoracique, traumatisme thoracique fermé, traumatisme musculo-squelettique et traumatisme des membres inférieurs. Son équipe Ineo-Grenadiers avait confirmé l’accident qui jette le doute sur la saison du vainqueur du Tour d’Italie 2021.

"Ineos-Grenadiers peut confirmer qu'Egan Bernal a été transporté à l'hôpital à la suite d'un accident d'entraînement en Colombie ce lundi matin, avait indiqué la formation. Bernal, qui se trouve dans un camp d'entraînement de l'équipe près de sa ville natale, a été accompagné à l'hôpital par le personnel médical de l'équipe et était conscient à son arrivée. Il est stable et fait l'objet d'une évaluation plus approfondie."