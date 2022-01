Cyclisme: Bernal est "réveillé" après son grave accident, mais reste sous assistance respiratoire

L'entourage d'Egan Bernal a tenu à rassurer ce mardi sur l'état de santé du cycliste colombien de 25 ans, en soins intensifs après un grave accident survenu à l'entraînement ce lundi. Le grimpeur de l'équipe Ineos souffre de multiples fractures, qui mettent un sérieux point d'interrogation sur ses prochains mois.

Les opérations chirurgicales s'enchaînent pour Egan Bernal. Victime d'un violent accident de la circulation ce lundi lors d'un entraînement en Colombie, où il a percuté l'arrière d'un bus à l'arrêt, le coureur d'Ineos se trouve encore ce mardi dans l'unité de soins intensifs d'une clinique localisée à Cundinamarca.

De multiples fractures

"Le patient a bénéficie d'une prise en charge ventilatoire, hémodynamique et inotrope pour lui apporter le meilleur accompagnement", a communiqué mardi soir la clinique à propos de l'état de santé d'Egan Bernal. Pour rappel, le vainqueur du Tour de France 2019 a été opéré de plusieurs fractures ce lundi. Plusieurs vertèbres ont été touchées, ainsi que le fémur droit et la rotule, des blessures suffisamment graves pour poser un point d'interrogation sur ses prochains mois.

"En ce moment, Egan est réveillé et soigné dans une unité de soins intensifs, a confirmé aussi l'encadrement du coureur, où ils s'occuperont de la façon dont son corps réagit aux chirurgies et aux différentes interventions qu'il a subies." Son équipe, Ineos, a elle confirmé que les opérations ont été "couronnées de succès" pour "fixer sa jambe droite et stabiliser sa fracture à la vertèbre". "Nous restons focalisés sur le fait qu'Egan reçoive les meilleurs soins possibles alors qu'il entame le chemin de sa reconstruction", ajoute Ineos.

Vainqueur du Tour d'Italie 2021, Egan Bernal avait prévu de revenir sur la Grande Boucle en 2022, où il s'avançait comme un sérieux rival à Tadej Pogacar. Mais la formation Ineos devra sans aucun doute faire sans le Colombien, dont l'indisponibilité est estimée déjà à plusieurs mois.

"Après l'intervention sur six vertèbres, l'intégrité neurologique a été maintenue et la fonctionnalité des segments concernés a été préservée", ont annoncé les médecins colombiens en affirmant que sa mobilité et son système nerveux n'étaient pas affectés. "Dans les prochains jours, l'infection et la contusion pulmonaire seront gérées pour obtenir une meilleure stabilité du patient", a commenté aussi la clinique où est pris en charge Bernal, qui a reçu une vague de soutiens de la part du monde du cyclisme professionnel, touché par son accident.