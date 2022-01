Cyclisme: la Vuelta 2023 partira de Barcelone, et ce n'est pas courant

Les organisateurs du Tour d’Espagne ont annoncé ce lundi que le départ de l’édition 2023 aura lieu à Barcelone. Une première depuis 1962.

Une première depuis 1962. Le Tour d'Espagne 2023 partira de Barcelone, ont annoncé ce lundi les organisateurs de la Vuelta dans un communiqué. La 78e édition de la course débutera avec un contre-la-montre par équipes dans les rues de la ville catalane.

Le parcours des deux premières étapes sera conçu conjointement entre la mairie de Barcelone et l’organisation de la course. L’idée sera d’exposer les points les plus emblématiques de la ville. "C’est un grand jour pour le cyclisme catalan et espagnol, car Barcelone est une ville traditionnellement liée au monde du sport, qui vibre pour le cyclisme", a déclaré Jaume Collboni, le premier adjoint au maire.

"Un rêve", pour le directeur de la Vuelta

"Que la Vuelta parte de Barcelone est un rêve. Nous voulons que ce soit une fête du vélo", a lancé le directeur de l'épreuve Javier Guillén, alors que la ville catalane n’a plus accueilli d’étape de la course depuis 2012, avec une victoire du Belge Philippe Gilbert.

En attendant, l’édition 2022 du Tour d'Espagne partira le 19 août de la ville néerlandaise d'Utrecht, pour s'achever le 11 septembre.