Cyclisme: bonne nouvelle pour Alaphilippe qui va reprendre juste avant le Tour de France

Absent depuis sa terrible chute lors de Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe participera aux championnats de France, qui auront lieu ce week-end à Cholet. Avant de sans doute s'aligner sur le Tour de France.

Julian Alaphilippe voit le bout du tunnel. Après de longues semaines d'absence en raison d'une grave chute lors de Liège-Bastogne-Liège le 24 avril dernier, le Français de la Quick-Step Alpha Vinyl Team participera aux championnats de France, qui se dérouleront ce week-end à Cholet. Son équipe a publié un long communiqué des coureurs engagés aux quatre coins du monde pour leurs championnats nationaux. Le champion du monde sera aligné sur la course-en-ligne dimanche en compagnie de Rémi Cavagna et Florian Sénéchal. Son nom avait déjà été annoncé sur la liste des engagés il y a quelques jours.

Une reprise de l'entraînement en mai

Souffrant d'un pneumothorax et de fractures aux côtes et à l'omoplate après une chute massive lors de la classique belge, Julian Alaphilippe avait repris l'entraînement courant mai, avant de rejoindre ses coéquipiers en stage en altitude dans la Sierra Nevada. Dernièrement, le champion du monde avait confié à L'Équipe que s’il participait au Tour, sa "condition ne sera certainement pas optimale et (s)a préparation sera différente de d'habitude mais ce n'est pas le plus important."

La présence du puncheur au départ du Tour de France, dont il a été porteur du maillot jaune lors des trois dernières éditions, est toujours en suspens, mais les indicateurs penchent vers le positif. Le grand départ de l'épreuve, le 1er juillet à Copenhague, n'aura lieu toutefois que cinq jours après son retour à la compétition.