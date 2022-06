Cyclisme: Alaphilippe présent sur la liste des engagés des championnats de France

Gravement blessé lors de la dernière édition de Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe devrait être présent lors des championnats de France à Cholet le 26 juin. Le champion du monde français figure sur la liste des engagés au côté de son coéquipier et tenant du titre, Rémi Cavagna. Sa présence au Tour de France reste en suspens.

Julian Alaphilippe voit le bout du tunnel. Durement touché lors de Liège-Bastogne-Liège en avril, Julian Alaphilippe n'est plus réapparu en compétition depuis. Le double champion du monde français figure sur la liste des engagés pour le championnat de France à Cholet le 26 juin. De bon augure en vue du Tour de France, même si sa participation n’est pas encore certaine.

Le 24 avril dernier, Julian Alaphilippe abandonne Liège-Bastogne-Liège après une chute massive à une cinquantaine de kilomètres du but. Assisté par Romain Bardet alors qu’il était dans un fossé, Julian Alaphilippe souffrait d’un pneumothorax et de fractures aux côtes et à l’omoplate.

Rapidement remis de son pneumothorax, il a repris l'entraînement sur route courant mai. Le manager de Quick-Step Alpha Vinyl, Patrick Lefevere, préférait rester prudent quant à la participation du 5e du Tour de France 2019, rappelant également qu’un "Tour de France avec ou sans lui fait une grande différence, notamment commercialement, mais aussi sportivement." Par la suite, Julian Alaphilippe avait rejoint ses coéquipiers en stage en altitude dans la Sierra Nevada (Espagne).

Une décision devrait être prise la semaine prochaine

Alaphilippe avait confié à L'Équipe que s’il participait au Tour, sa "condition ne sera certainement pas optimale et (s)a préparation sera différente de d'habitude mais ce n'est pas le plus important." La décision sur sa participation ou non à la Grande Boucle devrait être prochainement prise.

Lui aussi gravement blessé en début de saison, Rémi Cavagna, tenant du titre, est présent sur la liste des engagés pour le championnat de France. Récemment naturalisé français, Pavel Sivakov sera lui aussi au départ de l’épreuve en ligne et chronométré. Thibaut Pinot et Romain Bardet, tous deux prévus pour le Tour de France, ne seront pas de la partie à Cholet le 26 juin.