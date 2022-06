Tour de France: la Jumbo-Visma avec Primoz Roglic et Wout van Aert en leaders

A moins de deux semaines du Grand Départ du Tour de France, la Jumbo-Visma a dévoilé les huit coureurs qui prendront le départ depuis Copenhague le 1er juillet. L’équipe néerlandaise sera derrière Primoz Roglic et Wout van Aert, lequel pourra compter sur le Français Christophe Laporte dans sa quête du maillot vert.

Les Jumbo-Visma sont prêts pour la revanche. Après avoir échoué sur la deuxième marche du podium du Tour de France lors des deux précédentes éditions, Jumbo-Visma espère enfin ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées le 24 juillet prochain. Pour arriver à ses fins, la formation néerlandaise a formé une équipe polyvalente afin de jouer les premiers rôles aussi bien en montagne que dans les sprints. "Nous avons plusieurs ambitions, nous avons donc choisi des coureurs qui sont les meilleurs sur différents terrains", détaille Merijn Zeeman, manager général de la Jumbo pour le site de l'équipe.

Perdant magnifique en 2020 et malheureux en 2021, Primoz Roglic revient en 2022 pour conjurer le mauvais sort qui le frappe sur la Grande Boucle. Le triple vainqueur de la Vuelta pourra compter sur une garde rapprochée de haut niveau en montagne avec Sepp Kuss, Steven Kruijswijk et Jonas Vingegaard, deuxième l’an passé et solution de repli en cas d’abandon ou défaillance du Slovène.

L’autre leader de la Jumbo-Visma, Wout van Aert, bénéficiera lui aussi d’une protection puisque le Français Christophe Laporte sera son ange-gardien dans les sprints et que le puissant Nathan van Hooydonck devrait s’atteler à rouler dans la plaine. Malgré son statut de coureur protégé, Wout van Aert devrait se mettre au service de Roglic lorsque la route s’élève. "Wout mérite également un soutien suffisant dans sa chasse à l'étape et au maillot vert. Cette équipe est en forme et, selon nous, capable de poursuivre au mieux nos ambitions", appuie Zeeman. La huitième et dernière place pour ce Tour de France est prise par le Belge Tiesj Benoot, capable de briller sur tous les terrains.

Fatigué de devoir se contenter des accessits, la Jumbo aura comme principal objectif de ramener la tunique jaune à Paris avec Roglic ou Vingegaard, qui s’est récemment montré à son avantage sur les routes du Critérium du Dauphiné. Le maillot vert sera, lui, l’affaire de Wout van Aert, désireux de monter sur le podium des Champs-Elysées. Après six victoires d’étapes sur la Grande Boucle depuis 2019, "WvA" partira à la chasse au points entre Copenhague et Paris. Annoncé comme son principal rival pour ce maillot, Mathieu van der Poel a d’ores-et-déjà annoncé qu’il ne visera pas ce maillot, préférant se concentrer sur les étapes. De quoi laisser le champ libre à Van Aert.