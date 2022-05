Cyclisme: guéri de son pneumothorax, Alaphilippe reprend l'entraînement

La formation Quick-Step Alpha-Vinyl a donné des nouvelles ce jeudi de Julian Alaphilippe, près de trois semaines après sa grave chute lors de Liège-Bastogne-Liège. Le champion du monde est "complètement guéri" de son pneumothorax et va pouvoir reprendre l'entraînement à domicile. Une bonne nouvelle forcément en vue du Tour de France.

Les bonnes nouvelles s'accumulent pour Julian Alaphilippe. Plusieurs semaines après sa grave chute survenue lors de Liège-Bastogne-Liège, le champion du monde avait rendez-vous ce jeudi pour effectuer de nouveaux examens médicaux. Après une première prise de parole rassurante ces derniers jours, le coureur de 29 ans a reçu le feu vert pour reprendre l'entraînement.

"Ces examens ont révélé que le pneumothorax qu'il a subi à la suite de l'accident d'il y a trois semaines a complètement guéri, ce qui signifie que Julian est maintenant en mesure de reprendre un entraînement léger sur home trainer", a indiqué la formation Quick-Step Alpha Vinyl dans un communiqué.

Son programme pas encore établi

L'incertitude demeurait depuis Liège-Bastogne-Liège sur la suite de la saison de Julian Alaphilippe, avec la crainte qu'il puisse louper le Tour de France, qui s'élancera le 1er juillet prochain. "Son état continuera d'être surveillé avant toute autre décision et un programme de retour à la course sera arrêté", prévient l'équipe belge.

Julian Alaphilippe souffrait également après sa chute lors de la classique belge d'une fracture de l'omoplate et de deux côtes cassées. "Ma récupération se passe bien et les douleurs sont moins fortes. Je respire beaucoup mieux et tout va dans le bon sens, commentait samedi dernier Julian Alaphilippe ce sur son compte Instagram. J’espère que d’ici peu cette grosse chute sera plus qu’un mauvais souvenir. Je tenais à vous remercier pour vos nombreux messages de soutien qui m’ont beaucoup touchés durant ces 10 derniers jours, et toutes les personnes impliquées évidemment."

Patrick Lefevere, manager de la Quick-Step, avait donné rendez-vous à la mi-mai concernant un éventuel forfait de Julian Alaphilippe pour le Tour de France. La présence du Français sur la prochaine Grande Boucle n'est pas encore garantie pour autant mais la récupération se déroule bien, de quoi redonner de l'optimisme pour revoir en juillet un homme qui a déjà porté à 18 reprises le maillot jaune et gagné 6 étapes.