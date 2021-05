Cyclisme: Bouhanni suspendu deux mois après son sprint irrégulier

L’Union cycliste internationale a infligé une suspension de deux mois à Nacer Bouhanni après son sprint dangereux sur la course Cholet-Pays de Loire. Une suspension rétroactive... qui va lui permettre de rapidement recourir.

Il connaît sa sanction. Pour son sprint irrégulier et dangereux sur la course Cholet-Pays de Loire, le 28 mars dernier, Nacer Bouhanni a écopé de deux mois de suspension. Lors de son audition le 6 mai par la commission disciplinaire de l’Union cycliste internationale (UCI), le coureur français de la formation Arkéa-Samsic a reconnu "avoir dévié de sa ligne et commis une violation du règlement".

En réaction, l’UCI a décidé de lui infliger une suspension rétroactive à compter du 8 avril et jusqu’au 7 juin prochain. Il pourra donc disputer les championnats de France (17-19-20 juin) programmés à Epinal, chez lui, et surtout le Tour de France, qui s'élancera de Brest le 26 juin.

Fracture de la main gauche pour Stewart

Remportée par l’Italien Elia Viviani, la classique Cholet-Pays de la Loire avait failli très mal se finir. Le sprint avait été marqué par cet accrochage entre le Britannique Jake Stewart (21 ans) et Bouhanni (30 ans). Ce dernier avait touché son jeune adversaire, qui s’était retrouvé bloqué alors qu’il tentait de se frayer un chemin. Totalement gêné par la manœuvre de Bouhanni, Stewart n’avait pas pu lutter pour la victoire et il s'était lâché après l'arrivée.

"Je te demanderais bien à quoi tu pensais... mais tu n'as clairement pas de neurones. Ce qui est ironique, c'est que tu m'as dit après l'arrivée que je n'avais aucun respect", avait-il réagi en mentionnant Bouhanni sur Twitter.

"J'admets que mon erreur a été de changer de trajectoire pour aller prendre sa roue. Je ne vois pas Jake Stewart à ce moment-là. Lorsque nous entrons l'un et l'autre en contact, je me retrouve déséquilibré et me rattrape comme je peux afin de ne pas tomber. En aucun cas, ce n'était intentionnel", s'était défendu de son côté Bouhanni, se disant "désolé" pour Stewart, dont la main gauche avait été fracturée. Le sprinteur de la Groupama-FDJ n'avait pu reprendre la compétition qu'un mois plus tard, à l'occasion du Tour de Romandie, en Suisse.