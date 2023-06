Cyclisme: Cavagna champion de France du contre-la-montre pour la deuxième fois

Rémi Cavagna a été sacré champion de France du contre-la-montre jeudi à Cassel. Il a devancé le champion sortant, Bruno Armirail.

Le TGV de Clermont était le plus rapide. Rémi Cavagna a été couronné champion de France du contre-la-montre ce jeudi à Cassel (Nord), s'adjugeant son deuxième titre national dans la spécialité après celui de 2020.

Le rouleur de Quick-Step, qui devrait être au départ du prochain Tour de France, a avalé les 31,3 kilomètres vallonnées entre Hazebrouck et Cassel avec 32 secondes d'avance sur le champion sortant, Bruno Armirail.

Pierre Latour, troisième à 1 minute et 13 secondes, complète le podium. Il s'agit de la 11e victoire chez les professionnels pour Cavagna, dont près de la moitié acquises dans des chrono (5). Benjamin Thomas, double champion de France de la spécialité (2019 et 2021), troisième dans les temps intermédiaires, a été renversé dans l'ultime côte, celle de la rue d'Aire, plus de 1 kilomètre de montée à près de 8% de pente moyenne.

Cédrine Kerbaol sacrée chez les femmes

Déjà titré dans la course en ligne en 2021 avec Cavagna puis en 2022 avec Florian Sénéchal, Quick-Step pourrait bien conserver le tricot tricolore avec Julian Alaphilippe, qui sera l'un des favoris dimanche sur un parcours très sélectif.

Chez les femmes, Cédrine Kerbaol (Ceratizit-WNT Pro Cycling) a remporté son premier titre de championne de France du contre-la-montre en devançant Audrey Cordon-Ragot (Human Powered Health), sextuple championne de la spécialité, reléguée à 18 secondes jeudi à Cassel (Nord).

Episode 95 - Mort de Gino Mader : le cyclisme est-il devenu trop dangereux ? 36:09

La Bretonne de 22 ans a bouclé les 31,3 km tracés dans les Flandres françaises entre les villes d'Hazebrouck et de Cassel à une moyenne de 40,47 km/h. Victorieuse du Tour de Normandie en mars, elle avait terminé troisième des deux dernières éditions.

Avec ses six titres en contre-la-montre (2015-2018, 2021-2022) Audrey Cordon-Ragot reste à distance des onze couronnes de la reine de l'exercice, Jeannie Longo. Coralie Demay (Saint-Michel-Mavic-Auber 93) prend la médaille de bronze, à 31 secondes de la gagnante.