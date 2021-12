Cyclisme: Cavendish et sa famille agressés à leur domicile

Dans un message publié ce mercredi sur ses réseaux sociaux, Mark Cavendish révèle avoir été agressé à son domicile par quatre hommes armés le 27 novembre. La compagne et les enfants du sprinteur britannique étaient également présents au moment des faits.

Encore sous le choc, il lance un appel à l’aide. Dans un message posté ce mercredi sur ses réseaux sociaux, Mark Cavendish révèle avoir été victime d’un violent cambriolage, le 27 novembre, en présence de sa femme et de ses enfants. Le coureur britannique venait de quitter l'hôpital où il avait été pris en charge après avoir subi une lourde chute lors des Six Jours de Gand de cyclisme sur piste, en Belgique. Souffrant de deux côtes cassées et d’un petit pneumothorax, il était resté quelques jours en observation, avant de pouvoir rentrer chez lui, en Angleterre.

"Un cauchemar"

Quatre hommes masqués et armés sont entrés de force dans sa maison familiale, en pleine nuit. "Ils ont menacé ma femme et mes enfants alors que nous dormions, ils nous ont violemment attaqué. Ils ont commencé à saccagé nos biens. Ils ont notamment pris deux montre de grande valeur, matérielle et sentimentale. Mais le pire, c'est ce sentiment de sécurité, de sûreté, d’intimité et de dignité qui a disparu depuis les faits", témoigne Cavendish, qui décrit un vrai "cauchemar". Il invite tous ceux qui auraient vu quelque chose ou qui auraient des informations au sujet de ce cambriolage à contacter la police. Dans un communiqué transmis aux médias, Cavendish confie que sa famille a été "extrêmement bouleversée" par ce qui s’est passé.

"Personne ne devrait avoir à subir ce genre de violence et de menaces. Les objets pris sont simplement des biens matériels et notre priorité pour le moment est de nous remettre de cet incident en tant que famille. Nous savons que cela prendra probablement un certain temps", a fait savoir le sprinteur de 36 ans, qui vient de prolonger son contrat d’un an au sein de l’équipe Deceuninck-Quick-Step, quelques mois après avoir remporté le maillot vert et quatre étapes lors du dernier Tour de France, égalant ainsi le record de succès (34) sur la Grande Boucle détenu par Eddy Merckx.

"Nous avons été appelés à 2h35 du matin le 27 novembre. Quatre hommes armés sont entrés dans la maison de Mark Cavendish. Ils l’ont agressé alors qu’il souffrait déjà de blessures graves à la suite d'un accident, et ont menacé sa femme. Les enfants du couple se trouvaient également dans la maison à ce moment-là et ont été témoins des événements. Heureusement, aucun membre de la famille n'a subi de blessures graves, mais ils ont naturellement été secoués par l'incident", a commenté la police de l’Essex (est de Londres), en charge de l'enquête.