Cyclisme: Cavendish prendra sa retraite en fin d’année

En marge de la journée de repos sur le Giro, ce lundi, Mark Cavendish a annoncé qu’il prendrait sa retraite à l’issue de la saison. Le Britannique, 38 ans, achèvera sa carrière avec l'un des plus beaux palmarès du cyclisme moderne.

Cette fois, ça en sera fini pour de bon entre Mark Cavendish et le cyclisme. Ce lundi, à l’occasion de la journée de repos du Giro, le Britannique a annoncé lors d’une conférence de presse à Coccaglio qu’il mettrait fin à sa carrière à l’issue de la saison 2023. Le coureur d’Astana, qui a fêté ses 38 ans en course dimanche, emportera avec lui l’un des plus beaux palmarès du XXIe siècle, du haut de ses 161 victoires professionnelles.

Troisième coureur le plus victorieux de tous les temps

C’est d’ailleurs simple: dans le peloton actuel, personne n’a plus levé les bras que l’homme de l’Île de Man. Troisième coureur le plus victorieux de l’histoire du cyclisme, il n’est d’ailleurs qu’à un succès de Rik van Looy (162), mais à bonne distance de l’intouchable Eddy Merckx (275). Sprinteur émérite, Cavendish aura quasi exclusivement construit son palmarès lors des emballages massifs, dans un exercice qu’il a complètement dominé au milieu des années 2010.

"J’ai vraiment adoré courir tous les kilomètres de cette course jusqu’ici, donc il me semble que c’est le moment parfait pour annoncer qu’il s’agit de mon dernier Giro et que 2023 sera ma dernière saison en tant que coureur cycliste", a-t-il déclaré devant la presse. En 2020, il avait déjà craint devoir prendre sa retraite, ne parvenant pas à trouver d’équipe professionnelle voulant de lui, mais il avait finalement connu une seconde jeunesse avec la Quick-Step.

Co-recordman sur le Tour

Depuis sa première victoire en 2006, l’année qui a précédé ses débuts dans le peloton professionnel, Cavendish a surtout été une machine à gagner sur les Grands Tours, remportant trois étapes sur la Vuelta, 16 sur le Giro et 34 sur le Tour. Plus que quasi n’importe quel autre coureur sur la Grande Boucle: lors de sa treizième et dernière participation à ce jour, en 2021, ses quatre succès lui ont permis d'égaler Merckx. À cela, il faut bien sûr ajouter ses triomphes sur les courses d’un jour, avec un maillot de champion du monde acquis en 2011 et un Monument, Milan-San Remo, en 2009.

Sa carrière n’est toutefois pas tout à fait terminée. Même si son année 2022 (cinq succès seulement) a été compliquée et que son année 2023 (zéro victoire), marquée par son arrivée chez Astana, l’est pour l’instant encore plus, le Britannique peut encore rêver d’aller chercher une victoire à la pédale. Ce pourrait être sur le Tour, en juillet, auquel il doit prendre part, ou même dès mardi, lors de la dernière semaine du Giro: avec trois top 10, il tourne autour depuis le départ de Fossacesia Marina.