Cyclisme: Cavendish s'engage avec Astana

A 37 ans, Mark Cavendish n'en a pas fini avec le cyclisme. Le champion de Grande-Bretagne a signé un contrat d'une saison avec l'équipe kazake après la fin de l'aventure Quick-Step Alpha Vinyl.

Une équipe emblématique pour un coureur qui l'est tout autant. Voilà comment pourrait être présentée l'association Astana-Cavendish. Le Britannique Mark Cavendish co-recordman de victoires sur le Tour de France (34), avec Eddy Merckx, s'est engagé pour une saison avec l'équipe originaire du Kazakhstan. Cav' a notamment évoqué son lien avec son nouveau directeur général, Alexandre Vinokourov.

"Je suis vraiment excité par cette aventure. J’ai couru avec Alexandre Vinokourov pendant de nombreuses années, et maintenant je cours avec ses deux garçons ! Je me souviens quand ils étaient des enfants du même âge que le mien, rêvant d’être des coureurs cyclistes."

"Astana Qazaqstan Team va être un excellent endroit pour réussir, avec une équipe forte dirigée par Alexandre, un champion sur le vélo et un gentleman en dehors. J’ai déjà eu une longue carrière, mais la joie de faire du vélo et la soif de continuer à gagner sont toujours aussi vives."

"J’ai donc hâte de faire partie d’une équipe prospère, que ce soit en travaillant avec l’équipe pour gagner, en franchissant la ligne en premier ou en encourageant mes coéquipiers. Comme toujours, notre objectif sera de monter sur la première marche du podium", a déclaré Mark Cavendish.

Un défi également pour Astana

Côté Astana, on s'est réjouit d'accueillir un athlète d'une telle ampleur. L'équipe d'Asie Centrale, qui avait perdu de sa superbe ces dernières saisons, tentera de revenir aux avants-postes avec cette signature.

"Mark Cavendish n’a pas besoin de présentation. C’est le meilleur sprinter de tous les temps, et je suis heureux d’accueillir Mark dans chez Astana Qazaqstan Team. L’arrivée d’un sprinteur de haut niveau dans notre équipe est un défi pour nous, mais nous sommes prêts."

"Les objectifs restent cependant les mêmes - les victoires dans chaque type de course : classiques, étapes dans différentes courses par étapes et, bien sûr, dans les Grands Tours. Mark a toujours un grand désir de gagner et nous allons le soutenir de toutes nos forces dans toutes les courses" a commenté Alexandre Vinokourov, le directeur général d'Astana Qazaqstan Team.

Revanchard après n'avoir pas été aligné sur le Tour de France 2022 par Quick-Step Alpha Vinyl, Mark Cavendish tentera de s'aligner sur cette édition 2023.