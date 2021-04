Cyclisme: Cofidis prolonge son engagement jusqu’en 2025

L’entreprise Cofidis, présente dans le peloton depuis 1997, a décidé d’étendre son engagement jusqu’en 2025. Le budget de l’équipe française passera même de 11,5 à 13 millions d’euros annuels et une équipe féminine va être lancée.

L’historique maillot rouge et blanc de l’équipe Cofidis continuera d’occuper les pelotons au moins jusqu’en 2025, date jusqu’à laquelle court le nouvel engagement de la société de crédit avec son équipe cycliste. De retour en World Tour, la première division mondiale, depuis 2019, Cofidis veut poursuivre son ascension.

"Notre idée n’est pas d’être la meilleure équipe mondiale mais de progresser chaque année", a expliqué le président de l’équipe Thierry Vittu. Le budget de Cofidis va ainsi augmenter de 1,5 million d’euros pour atteindre les 13 millions d’euros annuels. De quoi bien entourer les leaders Guillaume Martin et Elia Viviani, et se situer entre la 10e et la 15e place au classement UCI, d’après Thierry Vittu.

Une équipe féminine en 2022

Le principal défi de Cofidis, pour ces prochaines années, sera alors de retrouver le chemin de la victoire sur le Tour de France. Depuis la victoire de Sylvain Chavanel à Montluçon en 2008, l’équipe nordiste n’a plus remporté la moindre étape sur la Grande Boucle. Une statistique qui fait tâche pour une équipe française historique.

Enfin, le nouvel engagement de Cofidis sera l’occasion de s’ouvrir certains horizons avec le lancement d’une équipe féminine en 2022, dont le budget annuel sera d’un million d’euros. Cofidis rejoint ainsi Groupama-FDJ et Arkéa-Samsic, les deux autres structures françaises qui comptent une équipe masculine et un féminine.