Cyclisme: Démonstration de Jumbo-Visma sur l’E3 Classic, Van Aert s’impose devant Laporte

L’équipe Jumbo-Visma a largement dominé l’E3 Classic, ce vendredi. Wout Van Aert et Christophe Laporte sont partis à 40 kilomètres de l’arrivée, pour l’emporter à Harelbeke. Le Français termine deuxième, derrière son coéquipier belge.

Jumbo-Visma voulait marquer les esprits et c’est réussi. L’équipe néerlandaise a dominé l’E3 Classic comme s’il s’agissait d’une course amateur ou presque. A 80 kilomètres de l’arrivée, Wout Van Aert a placé une première attaque dans le Taaienberg, où traditionnellement, les favoris testent leurs adversaires. Dans sa roue, ils n’étaient déjà plus que six, dont deux de ses coéquipiers: Tiesj Benoot et Christophe Laporte.

Après un bras de fer de quelques kilomètres, une dizaine de coureurs sont finalement rentrés de l’arrière. Mais ils n’ont pas tenu bien longtemps lorsque Van Aert a décidé de remettre ça, dans le Paterberg. Il restait alors 42 kilomètres avant l’arrivée à Harelbeke, et cette fois, le champion de Belgique avait décidé que c’était le moment de partir pour de bon. Avec toujours Laporte dans sa roue, le seul capable de suivre péniblement son rythme, Van Aert a fait le trou.

Laporte rend son cadeau à Van Aert

Les deux coéquipiers ont ensuite creusé petit à petit, jusqu’à arriver à Harelbeke avec un peu plus d’une minute trente d’avance sur le groupe des battus. Bras dessus bras dessous, les deux coureurs de Jumbo-Visma ont franchi la ligne ensemble, avec seulement quelques centimètres d’avance pour Wout Van Aert, le leader, qui remporte donc sa deuxième classique de la saison après sa victoire au Het Nieuwsblad, il y a quasiment un mois.

Christophe Laporte, lui, continue de se montrer plus fort que jamais cette saison. C’est la deuxième fois seulement qu’il monte sur le podium d’une classique World Tour dans sa carrière, après A travers la Flandre en 2021. Surtout, le Français a rendu à Van Aert son cadeau d’il y a trois semaines. Sur la première étape de Paris-Nice, les deux coureurs étaient déjà sortis du peloton, en compagnie de Primoz Roglic cette fois, l’autre leader de Jumbo-Visma.

Van Aert et Roglic avaient alors décidé de laisser la victoire à Laporte, qui n’avait jamais gagné à cet échelon et s’était emparé par la même occasion du maillot jaune. Un geste qui appelait à un retour d’ascenseur dans le futur : c’est chose faite.