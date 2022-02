Cyclisme: impressionnant Van Aert, qui remporte le Het Nieuwsblad pour sa course de reprise

Pour l’ouverture des classiques lors du Het Nieuwsblad, Wout van Aert, qui courait pour la première fois cette saison, s’est imposé en solitaire ce samedi. Il a devancé d’une vingtaine de secondes le reste des favoris.

Il avait promis, durant la semaine, que le Het Nieuwsblad ne serait qu’un test pour lui et son équipe. Wout van Aert l’a donc passé avec brio. Pour sa course de reprise, presque deux mois après sa dernière sortie en cyclo-cross, le Belge s’est imposé en solitaire, donnant le top départ de la saison des classiques. Il s’est détaché avant l’ultime difficulté du jour, le Bosberg, à environ 13 kilomètres de l’arrivée jugée à Ninove. Derrière lui, un groupe d’une grosse quinzaine de coureurs a tenté de s’organiser, sans jamais réussir à boucher l’écart.

Il y avait là Tom Pidcock, l’autre grand favori du jour, champion du monde de cyclo-cross il y a quelques semaines. Le Britannique avait semblé en jambes plus tôt dans la course, mais s’est fait piéger par l’attaque de van Aert dans un moment de désorganisation. Les Quick-Step Alpha Vinyl sont les autres battus du jour. Venus avec une armada et quatre leaders potentiels, ils n’ont pas pesé sur la course et leur premier coureur, Florian Sénéchal, a pris la 9e place.

L’équipe Jumbo-Visma, elle, peut se féliciter de cette entrée en matière. Dans le final, Wout van Aert a bénéficié du soutien précieux de Tiesj Benoot, la recrue flamande de l’intersaison. C’est lui qui a initié la première banderille, emmenant son leader à 30 kilomètres de l’arrivée, avant d’insister en solitaire jusqu’au Mur de Grammont, où il a été repris après avoir forcé les autres formations à rouler activement.

C’est ce collectif qui doit permettre à van Aert de garnir un peu plus son palmarès cette année, si possible avec les deux monuments pavés qu’il n’a pas réussi à dompter jusqu’ici, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Avant ça, le Belge va s’éloigner un peu des pavés pour aller disputer Paris-Nice et Milan-Sanremo. "Je serai au meilleur de ma forme pour Milan-Sanremo, et je veux le rester jusqu’à Paris-Roubaix", a déjà prévenu van Aert. Une promesse qui ne devrait pas rassurer ceux qu’il a déjà battu au Het Nieuwsblad.