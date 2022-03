Paris-Nice: les Jumbo Visma font le show, Christophe Laporte s'impose lors de la première étape

Pour la première étape de Paris-Nice autour de Mantes-la-Ville, les Jumbo-Visma ont frappé un grand coup en plaçant trois hommes sur le podium, dont le Français Christophe Laporte, vainqueur devant Roglic et Van Aert.

Cette première étape de Paris-Nice a tenu toutes ses promesses. Pour l'inauguration de la 80e édition de la course au soleil, Christophe Laporte (Jumbo-Visma) s'est imposé à Mantes-la-Ville devant ses coéquipiers Primoz Roglic et Wout Van Aert. Il s'agit de la première victoire en World Tour pour l'ancien coureur de la Cofidis, qui signe des débuts tonitruants dans sa nouvelle équipe. Coup double pour le Français, qui s'empare du maillot jaune de leader.

"Ce n'était pas planifié. On s'était dit que si Wout (Van Aert) ou Primoz (Roglic) étaient placés, j'allais attaquer. On était très bien placé et très fort. Quand je me suis écarté, j'ai vu qu'on était quatre avec Stybar. J'étais vraiment à la limite, c'est incroyable. J'ai le maillot jaune, si on m'avait dit ça ce matin, je n'y aurais pas forcément cru. Wout m'a dit à un kilomètre que c'était pour moi aujourd'hui. Chez Jumbo-Visma, on fait attention à chaque détail, on a beaucoup travaillé tous ensemble et cela a payé aujourd'hui. Il y a une bonne entente dans l'équipe. Je suis très heureux qu'ils me fassent ce cadeau aujourd'hui et je leur revaudrai ça", a confié Christophe Laporte à l'arrivée.

Le coup parfait des Jumbo-Visma

En retrait lors la course, une boucle de 160 kilomètres autour de Mantes-la-Ville, Laporte, Van Aert et Roglic ont attaqué à la surprise générale à 6 kilomètres de l'arrivée. Le peloton, composé de la majorité des leaders, a laissé les fuyards s'envoler vers un triplé exceptionnel et termine à 20 secondes sur la ligne d'arrivée. Si l'étape du jour n'offrait pas de grosses difficultés (quatre côtés de troisième catégorie), la journée n'a pas été de tout repos pour les 154 coureurs.

Si Matthew Holmes et Aimé De Gendt ont formé la première échappée, le peloton ne leur a pas laissé beaucoup de chances en opérant la jonction à 78 kilomètres de l'arrivée. Cette première étape a également été marquée par les chutes, avec notamment l'abandon de Felix Grosschartner (Bora), touché à l'épaule après avoir perdu le contrôle de son vélo. La deuxième chute dans les rues de Mantes-la-Ville, à 18 kilomètres de l'arrivée, a fait moins de dégats et les coureurs ont pu repartir sans problème. Paris-Nice se poursuit ce lundi avec la deuxième étape entre Auffargis et Orléans (152,9 kilomètres), où le vent pourrait jouer les trouble-fêtes.