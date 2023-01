Cyclisme: deux arrivées au sommet, un chrono par équipes, le parcours de Paris-Nice dévoilé

La prochaine édition de Paris-Nice partira des Yvelines et arrivera sur la promenade des Anglais, comme le veut la tradition. Entre les deux sont programmées deux arrivées au sommet et un contre-la-montre par équipes. Si sa présence se confirme, le favori sera Jonas Vingegaard, vainqueur du dernier Tour de France.

Jonas Vingegaard est le successeur de Primoz Roglic au sein de l'équipe Jumbo-Visma, il pourrait l'être également au palmarès de Paris-Nice. Le Danois est attendu sur la prochaine édition de l'épreuve, dont le parcours de 2023 dévoilé ce jeudi offrira un terrain de jeu idéal pour le dernier vainqueur du Tour de France.

Après un départ de La Verrière, dans les Yvelines, et une étape à destination des sprinteurs Démare, Bennett, De Lie ou Laporte, le peloton aura droit à un contre-la-montre par équipes dès le troisième jour, une épreuve largement délaissée ces dernières années, absente de Paris-Nice depuis 1993 et devenue très épisodique sur le Tour de France.

Retour au col de la Couillole, sommet de Paris-Nice

Le lendemain est programmée la première arrivée au sommet de la semaine, à La Loge des Gardes, une ascension de 7 kilomètres à un peu plus de 7% de moyenne. L'occasion pour l'armada Jumbo-Visma d'imposer sa domination. L'autre arrivée en altitude se tiendra le samedi, au col de la Couillolle, plus haut sommet de l'histoire de Paris-Nice (1678 mètres), déjà escaladé en 2017. A l'époque, Richie Porte avait remporté l'étape et Sergio Henao y avait bâti sa victoire au général.

L'épreuve se terminera comme chaque année à Nice, sur la promenade des Anglais, au terme d'une étape vallonnée où tout peut basculer. En 2022, le leader Primoz Roglic avait failli tout perdre lors de ce dernier jour. Pour contrecarrer Jonas Vingegaard et Jumbo-Visma cette année, on retrouvera notamment David Gaudu et Romain Bardet, qui y verront un test important dans leur préparation pour le Tour de France.