Cyclisme: Roglic sur le Giro plutôt que sur le Tour de France en 2023

Le Slovène Primoz Roglic disputera en 2023 le Tour d'Italie, et non le Tour de France, où son équipier danois Jonas Vingegaard défendra son titre, annonce la formation Jumbo-Visma ce jeudi lors de la présentation de l'équipe à Amsterdam.

Primoz Roglic tourne le dos au Tour de France. Après avoir chuté sur la Grande Boucle en 2021 et en 2022, le coureur slovène ne sera pas présent en 2023. En septembre dernier, il avait également dû abandonner la Vuelta après une chute en fin d'épreuve, sur une course qu'il avait remportée trois années de suite.

Evenepoel également présent sur le Giro

Le Néerlandais "Wilco Kelderman le soutiendra et nous construirons une équipe solide autour de Primoz. Avoir deux leaders forts est un luxe et nous donnerons tout pour remporter ce Giro", a expliqué le directeur sportif Merijn Zeeman durant la présentation de l'équipe en l'absence du coureur, excusé pour des raisons familiales.

Au Giro, il aura pour adversaire notamment Thibaut Pinot et le champion du monde belge Remco Evenepoel, vainqueur du dernier Tour d'Espagne, qui a aussi choisi de faire une croix sur le Tour de France. Roglic a déjà disputé le Tour d'Italie à deux reprises, en 2016 et en 2019, obtenant une troisième place lors de sa deuxième participation et remportant trois étapes au passage.