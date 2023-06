Cyclisme: écarté du Tour de France, Démare absent des championnats de France

Non-sélectionné par Groupama-FDJ pour le Tour de France, Arnaud Démare sera également absent des championnats de France sur route, dimanche. Son équipe indique que c'est une demande de la part du sprinteur français.

Le divorce est consommé entre Arnaud Démare et Groupama-FDJ. Une dizaine de jours après l'annonce de sa non-sélection pour le Tour de France, le triple champion de France (2014, 2017, 2020) ne participera pas non plus à la course en ligne des championnats de France, dimanche à Cassel.

Vendredi soir, Groupama-FDJ a justifié l'absence du Picard : "Arnaud Démare ne prendra pas le départ dimanche, l'équipe ayant accédé à sa demande de retirer le Championnat de France de son programme." Depuis le début de sa carrière en 2012, déjà à la FDJ, le sprinteur tricolore n'avait jamais manqué l'épreuve.

Le flou pour la fin de saison

L'équipe de Marc Madiot alignera donc au départ 18 coureurs : tous les Français de l'équipe World Tour à l'exception de Démare, et les cinq Français de l'équipe Continental, en troisième division. Les espoirs de Groupama-FDJ reposeront essentiellement sur Valentin Madouas, Romain Grégoire, David Gaudu et Thibaut Pinot.

Pour Arnaud Démare, c'est toute sa fin de saison qui interroge désormais. En fin de contrat avec Groupama-FDJ, il a été informé qu'il ne serait pas prolongé. Il a disputé le Tour de Suisse au mois de juin, avant l'annonce de la sélection pour la Grande Boucle, mais n'a pour le moment aucune course à son programme. Et il sait qu'il ne partira pas par la grande porte avec le maillot bleu-blanc-rouge.