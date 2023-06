Tour de France 2023: "écœuré" et "en colère" après sa non-participation, Démare s'en prend à Madiot

Quelques instants après la publication de la première liste des coureurs engagés sur le Tour de France pour la Groupama-FDJ, où il ne figure pas, Arnaud Démare s’en prend violemment à son équipe. Il ne disputera donc pas une dernière Grande Boucle avec la formation de Marc Madiot puisqu’il partira en fin d’année.

"Je mérite d'aller au Tour. Sans prétention, cinq Tours de France, pour le coureur que je suis, c'est peu". Dans un entretien accordé à L’Équipe, Arnaud Démare fait part de son amertume quant à la décision de la Groupama-FDJ de se passer de lui pour l’épreuve en juillet. Vainqueur de deux étapes, en 2017 et en 2018, le sprinteur ne fait partie de la pré-liste dévoilée par son équipe ce mardi, confirmant qu’il ne sera pas au départ le 1er juillet prochain à Bilbao, contrairement à Thibaut Pinot.

"Je pensais qu'ils allaient me laisser le choix, que je comptais à leurs yeux"

"Je suis en colère, écœuré car j'ai travaillé pour, j'ai fait des concessions dès cet hiver en sachant que j'aurais un coéquipier avec moi pour le sprint, regrette-t-il. Je savais que l'équipe allait se consacrer à 100 % pour le classement général mais lors de Paris-Nice, j'ai montré l'exemple, que j'étais un grand professionnel et un bon coéquipier. Je me suis investi en faisant des stages perso. On aurait pu faire de belles choses ensemble. Ce n'était pas un match entre Thibaut (Pinot) ou moi. À trois (avec David Gaudu), ensemble, il y avait moyen de faire du bon boulot. Je pense que j'avais ma place comme équipier".

Une déception d’autant plus grande qu’il ne sera pas conservé par son équipe de toujours au terme de la saison. "Il y a des propositions", rassure-t-il au sujet de son avenir, alors qu’il fêtera en août ses 32 ans. "J'ai bien senti qu'il y avait moins d'engouement, de motivation autour du sprint mais je pensais qu'ils allaient me laisser le choix, que je comptais à leurs yeux, poursuit-il. J'ai fait partie de la fondation, des jeunes qui sont arrivés, on a vécu des émotions incroyables..."

"Ma femme avait réservé des logements pour venir sur les jours de repos"

"Le choix a été fait depuis longtemps mais ils n'ont pas eu la franchise de me le dire avant, gronde encore Démare. C'est un coup de poing. (…) Mes proches avaient organisé les vacances en fonction du Tour, ma femme avait réservé des logements pour venir sur les jours de repos. Dans quinze jours, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas. Je vais regarder les résultats mais je vais avoir les boules en voyant les étapes se terminer au sprint". Marc Madiot assume de son côté un "choix purement sportif".