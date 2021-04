Cyclisme: focalisé sur le Giro, Bardet ne sait pas encore s'il fera le Tour de France

Invité du Super Moscato Show ce mercredi, Romain Bardet a annoncé que sa présence sur le Tour de France 2021 était fortement compromise. L'ancien cycliste d'AG2R La Mondiale a fait du Giro, qui débutera le 8 mai prochain, sa grande priorité de l'année.

Romain Bardet aurait dû découvrir le Giro en 2020. Le chamboulement du calendrier avait finalement empêché le Français de prétendre à une place sur le Tour d'Italie la saison passée. Ce n'était finalement que partie remise. Sa nouvelle équipe, DSM, a officiellement annoncé ce mercredi que le Français sera au départ du Giro le 8 mai prochain.

Et pour l'ancien coureur d'AG2R La Mondiale, cette première participation sur le Tour d'Italie pourrait signifier une absence sur le Tour de France. Invité du Super Moscato Show ce mercredi après-midi, Bardet a insisté sur le fait que "le Giro, c'est la priorité pour l'année 2021. On ne sait pas encore s'il y aura un Tour derrière."

"C'était vraiment l'année pour que j'aille sur le Giro"

Selon le Français, "c'était vraiment l'année pour que j'aille sur le Giro". Bardet a en effet mis en avant le parcours du Tour 2021 pour expliquer une potentielle absence. "Vous n'êtes pas sans savoir que le Tour est moins... je ne suis pas une flèche en chrono (la Grande Boucle en comptera deux cette année, ndlr), ce n'est un secret pour personne", a insisté Bardet au micro de RMC.

Après avoir terminé deux fois sur le podium du Tour de France (2e en 2016, 3e en 2017), Romain Bardet pourrait manquer sa première Grande Boucle depuis 2012. L'ancien d'AG2R a participé aux huit derniers Tour, abandonnant une fois, lors de la dernière édition.

Bardet co-leader chez DSM avec Jai Hindley

Bardet va donc participer au premier Giro de sa carrière, aux côtés de Jai Hindley, le grimpeur australien, 2e de la dernière édition du Tour d'Italie. Deux leaders potentiels au sein de l'équipe DSM? Loin d'être un problème selon le Français: "C'est plus confortable d'avoir deux pièces à jouer et de pouvoir compter l'un sur l'autre. (...) L'idée est d'aller chercher le général sur le Giro. (...) Il n'y a pas d'egos entre nous, je me mettrai à son service s'il faut et réciproquement."

Après avoir privilégié une longue préparation avec sa nouvelle équipe, Bardet s'est classé 20e sur les Strade Bianche en ce début d'année, et 8e lors du Tirreno-Adriatico. Le Français se lancera donc à l'assaut du Giro le 8 mai et jusqu'au 30 mai. Avant de bénéficier d'un mois de battement avant le début du Tour (26 juin-18 juillet) pour une participation qui semble dorénavant compromise.