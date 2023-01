Cyclisme: Gaudu allume son coéquipier Démare dans une conversation sur Discord et s’excuse

David Gaudu, leader de la formation Groupama-FDJ, a présenté ses excuses après des propos acerbes tenus contre son équipier Arnaud Démare sur un serveur Discord.

Malaise chez Groupama-FDJ. David Gaudu (26 ans), leader de la formation française, s’est excusé sur Twitter ce jeudi après la diffusion de violentes critiques émises de sa part contre son équipier Arnaud Démare. Le grimpeur breton échangeait sur un serveur Discord (logiciel de messagerie instantanée) intitulé Strava, application très prisée des sportifs amateurs et professionnels pour enregistrer toutes les activités. Dans ces conversations datant du 20 janvier dernier et accessibles à tous les utilisateurs de la plateforme, il se lâche sur le sprinteur de l’équipe.

"Dans le tournage, il a bien failli me mettre par terre il n’y a pas longtemps", lance-t-il étalant des relations visiblement conflictuelles avec le triple champion de France (2014, 2017 et 2020). "Il n’a pas voulu monter dans l’ascenseur parce que ‘y’a Gaudu’", poursuit le quatrième du dernier Tour de France.

"Je ne veux pas qu’il vienne au Tour"

Il poursuit en se disant opposé à la sélection de Démare pour participer au prochain Tour de France. "Bah moi, je ne veux pas qu’il vienne au Tour, lance-t-il. Donc bon Netflix ou pas, on s’en bat les c…", ajoute-t-il en référence au tournage prévu par la plateforme américaine. "La guerre (avec Démare, ndlr) n’est pas finie, ajoute-t-il. On est en croisade. L’avantage, c’est qu’on ne se parle pas et on roule pas ou presque ensemble."

Relancé par un utilisateur sur le fait que ses propos puissent faire des vagues sur les réseaux sociaux, Gaudu assume: "Ooof tu sais, sourit-il. S’il veut que je lui dise en face, je peux très bien, je n’ai pas peur de lui. Il sait que je n’en veux pas au Tour, je lui ai déjà dit." Gaudu, qui sera le leader de l’équipe lors de la prochaine Grand Boucle, n’a finalement pas tant assumé ses propos en les regrettant sur son compte Twitter.

"Les problèmes que peuvent rencontrer une équipe auraient dû rester en interne, je m’excuse auprès l’équipe et d’Arnaud", a-t-il écrit dans un premier message. Il en a publié un autre ce jeudi. "Mes propos n’auraient jamais dus être tenus dans un cadre public, regrette-t-il encore. J’ai présenté mes excuses à l’équipe et Arnaud."