Cyclisme: Thibaut Pinot annonce la fin de sa carrière à la fin de la saison

Dans un entretien accordé à l'Equipe, le grimpeur de la Groupama-FDJ explique que cette saison 2023 sera la dernière de sa carrière. Le coureur de 32 ans, chouchou du public tricolore, va prendre sa retraite.

"Maintenant, je suis prêt pour la vraie vie." Thibaut Pinot va s'éloigner du peloton à la fin de la saison, comme il l'annonce dans l'Equipe. Le coureur de la Groupama-FDJ, âgé de 32 ans, va disputer sa dernière année professionnelle en 2023 et prendra sa retraite au soir du Tour de Lombardie, un Monument qu'il a déjà remportée en 2018.

Une décision arrêtée à l'automne dernier d'après le quotidien, et dont le point déclencheur a été sa blessure en 2021, à la suite d'une chute sur le Tour 2020 à Nice.

Chouchou du public, héros discret... et un des plus beaux palmarès du vélo tricolore

Cette annonce risque d'avoir un écho particulier auprès des suiveurs du Tour de France, qui en ont fait au fil des années un de leurs chouchous, notamment depuis l'année 2014 où le Franc-Comtois était monté sur la troisième marche du podium. Vainqueur d'étapes sur les trois Grands Tours (Giro, Vuelta et la Grande Boucle) et longtemps vu comme le seul coureur tricolore capable de remporter le Tour de France depuis le sacre de Bernard Hinault en 1985, Pinot a entretenu l'espoir. Grimpeur génial n'hésitant pas à dynamiter la course, son abandon sur le Tour 2019, en pleine montée d'Aussois, alors qu'il pointait au 4e rang du classement général, avait fini d'établir son statut de "malchanceux".

"Quand je courrai, on saura que c'est la dernière fois avant que j'aille m'enterrer dans mon trou", explique l'un des plus beaux palmarès du cyclisme tricolore au XXIe siècle dans les colonnes de l'Equipe. En 2023, pour sa 13e - et donc dernière - année de carrière en tant que professionnel, le Français s'alignera sur le Giro, du 6 au 28 mai, et espère disputer une ultime fois la Grande Boucle. Un bon moyen de dire au revoir à toutes celles et ceux qui, sur le bord de la route, ont vibré au rythme des coups de pédale saillants du héros discret de Mélisey, en Haute-Saône.