Cyclo-cross: pourquoi Van Aert et Van der Poel renoncent au Mondial

Wout Van Aert et Mathieu van der Poel, les deux cadors du cyclo-cross, ont déclaré forfait tous les deux ce mercredi pour le prochain championnat du monde, qui aura lieu le 30 janvier prochain aux Etats-Unis. Si le Belge se préserve pour sa saison sur route, son rival néerlandais souffre encore du dos et va connaître une pause forcée.

Pour la première fois depuis 2014, le titre de champion du monde de cyclo-cross ne reviendra pas à Wout Van Aert ou Mathieu van der Poel. Les deux rivaux éternels de la discipline ont déclaré forfait tous les deux ce mercredi, pour des raisons différentes avec une blessure pour l'un et un choix lié au planning pour l'autre. La chasse est donc ouverte pour le prochain mondial, qui aura lieu le 30 janvier aux Etats-Unis, à Fayetteville.

Van der Poel souffre encore du dos

Tenant du titre, Mathieu van der Poel renonce pour des raisons médicales. Le Néerlandais, qui a décroché quatre couronnes mondiales, souffre encore du dos, un mal qu'il peine à guérir depuis sa chute survenue lors des Jeux olympiques de Tokyo, où il avait disputé l'épreuve de VTT. En novembre, en raison d'une chute, le cycliste néerlandais avait connu aussi une blessure au genou.

Mais dès sa reprise le 26 décembre dernier, Mathieu van der Poel a connu des douleurs au dos. Il a abandonné lors de sa deuxième course, ne revenant plus dans les sous-bois ensuite. "À cause de ce mal de dos, je n’ai pas pu atteindre le niveau souhaité depuis le Tour de France. Je veux juste que cela fasse partie du passé. Le seul remède s’avère être une période de repos plus longue, a déclaré Mathieu van der Poel, dans un communiqué de son équipe Alpecin-Fenix. Il est donc insensé d’interrompre à nouveau cette période et de tenter de participer aux Championnats du monde. Même si c’est très amer de ne pas pouvoir défendre mon titre aux Etats-Unis, je ne suis pas inquiet pour l’avenir de ma carrière. Cela me frustre de ne pas savoir combien de temps durera cette période de repos, mais nous ne fixerons une date et des objectifs que si nous pouvons le faire de manière fondée".

Van Aert mise sur la route

Pour Wout Van Aert, titré à trois reprises, il s'agit d'un choix assumé. Le coureur de la Jumbo-Visma va privilégier sa saison sur route, alors qu'il domine actuellement la saison, avec huit victoires en neuf courses disputées. Dimanche dernier, lors d'une manche de Coupe du monde à Hulst, il avait pris la quatrième place à l'issue d'une remontée. Un problème mécanique l'avait longuement retardé lors du premier tour.

A nouveau victorieux ce mercredi, sur ses terres à Herentals, Wout Van Aert a mis fin au suspense. "Je ne vais pas voyager aux Etats-Unis (Fayetteville) pour le championnat du monde. C'est dommage mais c'est une décision inévitable mais qui est prise en fonction des classiques de printemps."

Wout Van Aert devrait mettre fin à sa saison de cyclo-cross ce dimanche. Il se consacrera ensuite à la route, avec une participation notamment à Paris-Nice, en compagnie de son coéquipier Primoz Roglic. Le Belge vise surtout les classiques de printemps comme Milan San Remo, le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix.