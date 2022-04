Cyclisme: "Je me sens mieux", Alaphilippe ambitieux avant Liège-Bastogne-Liège

Après un début de saison timide, Julian Alaphilippe s'est rassuré en se classant quatrième de la Flèche wallonne mercredi. Le Français entend bien se battre pour la victoire ce dimanche sur Liège-Bastogne-Liège, la Doyenne des classiques.

Impossible d’oublier cette image. Le 4 octobre 2020, une semaine après être devenu champion du monde en Italie, Julian Alaphilippe pense remporter Liège-Bastogne-Liège pour sa première sortie avec le maillot arc-en-ciel. Convaincu d’avoir devancé Primoz Roglic au moment de franchir la ligne, il lève les bras en signe de victoire. Trop tôt. Beaucoup trop tôt. La photo finish ne fait que confirmer ce que tout le monde devine déjà : le Slovène a bien dépassé le Français sur le fil.

Pour avoir commis un écart dans les derniers hectomètres, ayant forcé le Suisse Marc Hirschi à déchausser pour éviter la chute, le Français est même déclassé. Une faute qui provoque sa rétrogradation à la cinquième place. Depuis sa grande première sur la Doyenne des classiques en 2015, le chouchou du public tricolore ne cesse de flirter avec la victoire. Deux fois deuxième, mais aussi une fois quatrième, une fois cinquième… son histoire avec l'habituel quatrième Monument de la saison est une suite de bons résultats et de frustrations.

"Je me sens mieux depuis la Flèche Wallonne"

Mais Alaphilippe n’est pas du genre à abdiquer. Dimanche, il reviendra pour la septième fois. "C’est une des plus belles courses de l’année et j’ai toujours dit que je voulais gagner d’autres Monuments après Milan-San Remo (victoire en 2019). C’est une course qui me correspond bien, j’ai toujours été prêt et acteur, mais il me manque la victoire. C’est une course de prestige, elle est difficile à gagner. Elle a une histoire, tous les coureurs ont du respect pour cette course et rêvent de la gagner, j’en fait partie", explique le puncheur de la Quick-Step Alpha Vinyl.

S’il ne compte qu’un seul succès cette année, une étape du Tour du Pays basque, il s’est rassuré mercredi en terminant quatrième de la Flèche Wallonne remportée par le Belge Dylan Teuns. "Je me sens beaucoup mieux depuis la Flèche. J’avais une pression envers moi-même. Si j’avais gagné, ça aurait paru normal parce que j’ai déjà gagné trois fois. J’aurais préféré gagner mais je ne suis pas si loin. J’attendais beaucoup de moi sur cette course, je n’avais pas les jambes pour faire la dernière accélération, mais je suis impatient d’être à dimanche", dit-il.

Le maillot de champion du monde, qu’il porte pour la deuxième année d’affilée, lui met-il trop de pression ? "Le maillot de champion du monde est agréable et toujours aussi lourd à porter, ça ne change pas et ça ne changera jamais, assure-t-il. La saison est différente des autres. J’ai manqué de chance, je suis tombé malade, j’ai eu des chutes. J’ai connu des débuts de saison bien meilleurs, mais c’est je suis toujours aussi fier de porter ce maillot, c’est un honneur." Décrocher Liège-Bastogne-Liège avec ce maillot serait encore plus beau.