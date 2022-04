Flèche wallonne: Teuns s’impose au sommet du Mur de Huy, Alaphilippe au pied du podium

Troisième en 2017, Dylan Teuns s’est adjugé la Flèche wallonne ce mercredi au sommet du Mur de Huy. Le Belge devance Alejandro Valverde et Aleksandr Vlasov.

Au départ de Blegny ce mercredi matin, nombreux étaient les candidats à la succession de Julian Alaphilippe, lauréat de la Flèche wallonne en 2021. Tadej Pogačar et son armada faisaient figure de favoris tandis que les Britaniques de la Ineos espèraient continuer sur la folle lancée sur les classiques printanières. Mais c'est bien le Belge Dylan Teuns qui a triomphé.

En attendant l’explication finale, un groupe de huit coureurs s'extirpent du peloton. Parmi eux, les Français Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic), Valentin Ferron (TotalEnergies), Bruno Armirail (Groupama-FDJ) et Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM). Les fuyards prennent le large et s'apprêtent à passer la journée à l’avant.

A l’approche du circuit final comprenant l’ascension du Mur de Huy - escaldé à trois reprises - et la côte de Cherave, nouveauté du parcours, les équipes des favoris pointent le bout de leur nez. Une accélération qui sera fatale à deux des favoris du jour : Thomas Pidcock, qui posera pied à terre plus tard, et Jonas Vingegaard, visiblement trop court pour peser sur la course.

A 40km de l’arrivée, Tadej Pogačar est victime d’une crevaison. Pas d’affolement chez le Slovène, attendu par Juan Ayuso, qui reprendra sa place dans le peloton quelques kilomètres plus loin.

Malgré le baroud d’honneur de Valentin Ferron et Simon Carr, deux derniers rescapés de l'échappée, le peloton reprend ses droits et l’explication entre cadors peut avoir lieu. Dans la côte de Cherave, la Cofidis tente d’anticiper la grande bagarre et met sur orbite le Français Rémy Rochas, pris en poursuite par Mauri Vansevenant, coéquipier de Julian Alaphilippe. Finalement Rochas explose et laisse filer un duo composé de Søren Kragh Andernsen et Vansevenant aborder l’ascension finale du Mur de Huy en tête avec un pécule de 20 secondes.

Valverde y a cru

Une avance loin d’être suffisante pour les deux attaquants qui se font avaler dès les premiers pourcentages du Mur par le paquet emmené par la Movistar de Valverde.

Teuns est le premier à dégainer à environ 200 m de la ligne. Derrière ça sert les dents. Alors que le duel Pogačar-Alaphilippe était attendu, les deux favoris ne peuvent pas suivre le Belge. Seuls Aleksandr Vlasov et Alejandro Valverde arrivent à tenir la cadence du coureur de la Bahrain. Le vétéran espagnol, en quête d’un sixième succès à Huy, fond sur Teuns mais ne parvient pas à le dépasser. Valverde se rassoit et Dylan Teuns savoure son succès. Derrière, Vlasov complète le podium. Côté français, Alaphilippe prend la 4e place alors que les autres tricolores font un tir groupé avec Rudy Molard, Warren Barguil et Alexis Vuillermoz, respectivement 8e, 9e et 10e. Tadej Pogačar prend, lui, une décevante 12e place.

A 30 ans, Dylan Teuns remporte sa première classique majeure après avoir décroché l’étape de la Planche des Belles Filles sur le Tour de France 2019 et pris la troisième place du Tour de Lombardie en 2018. De son côté, Alaphilippe aura l’occasion de rectifier le tir dimanche sur Liège-Bastogne-Liège, où Wout van Aert l’attend de pied ferme.