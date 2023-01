Cyclisme: l'ancien coureur néerlandais Lieuwe Westra est mort, à 40 ans

L’ancien coureur néerlandais Lieuwe Westra est mort à l’âge de 40 ans a annoncé son biographe ce dimanche. L’ex-champion des Pays-Bas en contre-la-montre souffrait de dépression.

Le monde du cyclisme en deuil. L’ancien coureur néerlandais Lieuwe Westra est mort à l’âge de 40 ans a annoncé son biographe ce dimanche. "Il s’est battu avec lui-même ces dernières années et a perdu", a écrit Thomas Sijtsma sur Twitter. Westra souffrait de dépression, une maladie dont il avait parlé sans tabou dans une biographie ("Het Beest") parue en 2018. Il avait notamment avoué s’être envoyé 25 cachets d’ecstasy en une soirée. Après sa carrière débutée dans les années 2000 et achevée en 2016, il était parti s’installer en Australie.

Il a reconnu s'être dopé

Sur le vélo, Lieuwe Westra s’était illustré en remportant une étape lors de Paris-Nice en 2012 et sur le Dauphiné en 2014. Passé par les formations de Vacansoleil et Astana, il a aussi brillé en contre-la-montre, devenant champion des Pays-Bas de la discipline en 2012 et 2013.

Après sa retraite, il avait reconnu avoir eu recours au dopage: "J'ai souffert de problèmes aux genoux pendant des années. Cela m'a permis de prendre de la cortisone à l'approche des moments importants de la saison, expliquait-il. Il fallait que l'on soit performant. Nos dirigeants s'en fichaient, tant qu'on ne se faisait pas prendre. L'ignorance fait le bonheur", avait-il avoué.