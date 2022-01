Cyclisme: la déclaration très forte du miraculé Bernal, après son grave accident

Victime d’un très grave accident de vélo lors d’un entraînement lundi en Colombie, Egan Bernal a donné de ses nouvelles ce vendredi sur les réseaux sociaux. Le vainqueur du Tour de France 2019 révèle avoir failli perdre la vie ou devenir paraplégique.

Egan Bernal a bien évité le pire. Lundi, alors qu’il s’entraînait pour préparer sa saison dans son pays, en Colombie, le coureur de 25 ans a percuté un bus à l’arrêt. Dans état grave après cet accident, le Colombien de la formation Ineos-Grenadiers a été opéré de multiples fractures notamment au fémur, à une rotule et à la colonne vertébrale, mardi à la clinique de La Sabana.

Ce vendredi, quatre jours après le crash, Bernal a donné de ses nouvelles dans un message posté sur les réseaux sociaux.

Il va à nouveau être opéré

Le vainqueur du Tour de France 2019 dit avoir eu "95% de chances de devenir paraplégique ou de mourir en faisant ce qu''il aime le plus." Le Colombien a également publié une photo sur laquelle on le voit allongé sur son lit avec une minerve. Bernal remercie les soignants de la clinique d’avoir "fait l’impossible" ainsi que ses proches, Dieu et tous ceux qui lui ont apporté leur soutien. Le coureur est toujours en soins intensifs et doit subir de nouvelles interventions chirurgicales dans les prochains heures.